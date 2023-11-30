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        Fındık bahçesinde ölü bulundu

        ORDU´nunAltınordu ilçesinde Kadir Demirhan (34), çalışmak için gittiği fındık bahçesinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 13:28 Güncelleme: 30.11.2023 - 13:30
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        Fındık bahçesinde ölü bulundu
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        ORDU´nunAltınordu ilçesinde Kadir Demirhan (34), çalışmak için gittiği fındık bahçesinde ölü bulundu.

        Olay, ilçeye bağlı Ortaköy Mahallesi´nde meydana geldi. Kadir Demirhan, fındık bahçesinde çalışmak için evden ayrıldı. Kendisinden haber alınamaması üzerine yakınları, bahçe içerisinde Kadir Demirhan´ı aradı. Demirhan, yakınları tarafından yerde hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Kadir Demirhan´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Demirhan´ın cenazesi, savcılık işlemlerinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlatırken, Kadir Demirhan´ın kesin ölüm nedeni otopsi işleminin ardından netlik kazanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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