ORDU´nunAltınordu ilçesinde Kadir Demirhan (34), çalışmak için gittiği fındık bahçesinde ölü bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Ortaköy Mahallesi´nde meydana geldi. Kadir Demirhan, fındık bahçesinde çalışmak için evden ayrıldı. Kendisinden haber alınamaması üzerine yakınları, bahçe içerisinde Kadir Demirhan´ı aradı. Demirhan, yakınları tarafından yerde hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Kadir Demirhan´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Demirhan´ın cenazesi, savcılık işlemlerinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlatırken, Kadir Demirhan´ın kesin ölüm nedeni otopsi işleminin ardından netlik kazanacak.