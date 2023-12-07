Camilerden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

ORDUve Giresun´da camilerden hırsızlık yapan M.Y. (33), jandarmanın kurduğu özel ekip tarafından yakalandı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı, 6 Aralık´ta Gülyalı ilçesine bağlı Turnasuyu Mahallesi´nde 2 camiden bağış kutusu kırılarak 500 TL para çalınması üzerine çalışma başlattı. Hırsızlık olayının aydınlatılması için Asayiş ve Jandarma Suç Araştırma Timi´nden (JASAT) personelin yer aldığı özel ekip kuruldu. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, bağış kutusundaki paraları M.Y.´nin çaldığını belirledi. Takibe alınan M.Y., bugün sabah saatlerinde Giresun´a giderken yakalanarak, gözaltına alındı.

Yapılan araştırmada M.Y.´nin, Ordu´nun Ünye ilçesine bağlı Yüceler Mahallesi´nde ve Giresun´un Bulancak ilçesindeki 2 camiden de hırsızlık yaptığı belirlendi. M.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından Ordu Adliyesi´ne sevk edildi.