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        Camilerden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

        ORDUve Giresun´da camilerden hırsızlık yapan M.Y. (33), jandarmanın kurduğu özel ekip tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 14:58 Güncelleme: 07.12.2023 - 15:00
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        Camilerden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
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        ORDUve Giresun´da camilerden hırsızlık yapan M.Y. (33), jandarmanın kurduğu özel ekip tarafından yakalandı.

        Ordu İl Jandarma Komutanlığı, 6 Aralık´ta Gülyalı ilçesine bağlı Turnasuyu Mahallesi´nde 2 camiden bağış kutusu kırılarak 500 TL para çalınması üzerine çalışma başlattı. Hırsızlık olayının aydınlatılması için Asayiş ve Jandarma Suç Araştırma Timi´nden (JASAT) personelin yer aldığı özel ekip kuruldu. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, bağış kutusundaki paraları M.Y.´nin çaldığını belirledi. Takibe alınan M.Y., bugün sabah saatlerinde Giresun´a giderken yakalanarak, gözaltına alındı.

        Yapılan araştırmada M.Y.´nin, Ordu´nun Ünye ilçesine bağlı Yüceler Mahallesi´nde ve Giresun´un Bulancak ilçesindeki 2 camiden de hırsızlık yaptığı belirlendi. M.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından Ordu Adliyesi´ne sevk edildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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