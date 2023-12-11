Aynı mahallede 1,5 yıl sonra ikinci kez silahlı saldırıya uğradı ORDU´nun Ünye ilçesinde Turgay Uysal (47), kaldırımda yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların isabet etmesiyle yaralanan Uysal, hastanede tedavi altına alındı. Uysal´ın geçen yıl da yine aynı mahallede silahlı saldırı sonucu yaralandığı öğrenildi.

ORDU´nun Ünye ilçesinde Turgay Uysal (47), kaldırımda yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların isabet etmesiyle yaralanan Uysal, hastanede tedavi altına alındı. Uysal´ın geçen yıl da yine aynı mahallede silahlı saldırı sonucu yaralandığı öğrenildi.

Olay, bu akşam saatlerinde ilçeye bağlı Liseler Mahallesi´ndeki Hükümet Caddesi´nde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Turgay Uysal'a seyir halinde olan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 DFM 775 plakalı ticari araçtan tabanca ile ateş edildi. Karnına ve bacaklarına 6 kurşun isabet eden Uysal, kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Uysal´ı olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Ünye Devlet Hastanesi´ne götürdü. Burada tedavi altına alınan Uysal´ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerinde 11 boş kovan bulunurken, polis kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Öte yandan Turgay Uysal´ın, 21 Temmuz 2022 yılında yine Liseler Mahallesi Köprübaşı mevkisinde düzenlenen silahlı saldırıdan da yaralı kurtulduğu öğrenildi.