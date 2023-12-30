Çaldığı telefonları satarken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı

ORDU'nun Fatsa ilçesinde bir iş yerinden çaldığı telefonları satmaya çalışırken suçüstü yakalanan Kemal Çırak (21), tutuklandı.

Fatsa´da, bir iş yerinden 12 cep telefonu çalındığı ihbarı üzerine polis soruşturma başlattı. Ekipler, yaptıkları incelemelerde telefonları çalanın Kemal Çırak olduğu belirledi. Çaldığı 3 telefonu ilçedeki başka telefonculara sattığı tespit edilen Çırak'ı takibe alan ekipler, şüphelinin Altınordu ilçesine geldiğini belirledi. Yanında getirdiği 3 telefonu ilçedeki bir telefoncuya sattıktan sonra başka iş yerine giren Çırak, kalan 6 telefonu satmak istediği sırada suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan Kemal Çırak, emniyetteki işlemlerinin ardından Fatsa Adliyesi'ne sevk edildi. Çırak, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.