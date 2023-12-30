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        Çaldığı telefonları satarken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı

        ORDU'nun Fatsa ilçesinde bir iş yerinden çaldığı telefonları satmaya çalışırken suçüstü yakalanan Kemal Çırak (21), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 18:00 Güncelleme: 30.12.2023 - 18:05
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        Çaldığı telefonları satarken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı
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        ORDU'nun Fatsa ilçesinde bir iş yerinden çaldığı telefonları satmaya çalışırken suçüstü yakalanan Kemal Çırak (21), tutuklandı.

        Fatsa´da, bir iş yerinden 12 cep telefonu çalındığı ihbarı üzerine polis soruşturma başlattı. Ekipler, yaptıkları incelemelerde telefonları çalanın Kemal Çırak olduğu belirledi. Çaldığı 3 telefonu ilçedeki başka telefonculara sattığı tespit edilen Çırak'ı takibe alan ekipler, şüphelinin Altınordu ilçesine geldiğini belirledi. Yanında getirdiği 3 telefonu ilçedeki bir telefoncuya sattıktan sonra başka iş yerine giren Çırak, kalan 6 telefonu satmak istediği sırada suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan Kemal Çırak, emniyetteki işlemlerinin ardından Fatsa Adliyesi'ne sevk edildi. Çırak, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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