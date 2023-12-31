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        Hayvanları Koruma Derneği lokalinde horoz dövüştürürken yakalandılar; 36 kişiye 145 bin lira ceza 

        ORDU'dakapısında 'Ordu Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği' yazısı bulunan lokalde horoz dövüştüren 36 kişiye toplam 145 bin 980 lira para cezası kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 17:01 Güncelleme: 31.12.2023 - 17:05
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        Hayvanları Koruma Derneği lokalinde horoz dövüştürürken yakalandılar; 36 kişiye 145 bin lira ceza 
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        ORDU'dakapısında 'Ordu Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği' yazısı bulunan lokalde horoz dövüştüren 36 kişiye toplam 145 bin 980 lira para cezası kesildi.

        İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Perşembe Çaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Doğan Mahallesi'nde G.K.'nin başkanlığını yaptığı ancak tüzel kişilik kaydı bulunmayan Ordu Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği içerisinde horoz dövüşü yapıldığı ihbarı aldı. İhbar üzerine derneğe ait lokale operasyon düzenleyen ekipler, horoz dövüştürüldüğü tespit edilen mekandaki 36 kişiye toplam 145 bin 980 lira para cezası kesti. Organizasyonu düzenleyen G.K., M.D. ve Ü.G. hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak', hayvan sahipleri R.Y., G.Ş., C.K., O.K., K.K. ile M.K. hakkında ise 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet, hayvanları dövüştürme' suçundan adli işlem yapıldı. Ekiplerin el koyduğu 13 horoz da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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