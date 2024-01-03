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        Geri manevra yapan sürücünün otomobili kafenin bahçesine daldı: 1´i öğrenci, 3 yaralı

        ORDU´nun Altınordu ilçesinde sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobil, kafenin bahçesine girdi. Kazada, sürücü ile kafenin müşterisi öğrenci ve bir garson yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 15:03 Güncelleme: 03.01.2024 - 15:05
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        Geri manevra yapan sürücünün otomobili kafenin bahçesine daldı: 1´i öğrenci, 3 yaralı
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        ORDU´nun Altınordu ilçesinde sürücüsünün geri manevra yaptığı otomobil, kafenin bahçesine girdi. Kazada, sürücü ile kafenin müşterisi öğrenci ve bir garson yaralandı.

        Kaza, bugün ilçenin Bahçelievler Mahallesi´nde meydana geldi. Servet Y.´nin geri manevra yaparken kontrolünü yitirdiği 06 CHM 177 plakalı otomobil, kafenin bahçesine girdi. Kafede paniğe neden olan kazada sürücü Servet Y. ile müşterilerden 10´uncu sınıf öğrencisi Efe Çınar E. ile garson Mesut E. yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Bu arada kaza, kafenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin geri geri gelirken bir anda hızlanarak bahçeye girdiği ve kafedekilerin panik yaşadığı görüldü.

        GÖRGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI

        Kazanın görgü tanıklarından Barış Kaymaz, "Biz arkadaşlarla içeride oturuyorduk. Araba buradan hızlı hızlı geri geri geldi. Tam kapıya çıkıyorduk. Arabanın içeri girdiğini gördük. Bizim arkadaşlarımız burada oturuyordu. Bir kız, iki de erkek arkadaşımız vardı. Ben kız arkadaşımızı oradan çıkardım. Bir yere sıkışmamışlardı. Arabayı gördükleri için kaçışmışlar ama kaçışırken kendilerini duvara falan vurmuşlar. Şoför de zaten çok telaşlıydı. Araba çarptıktan sonra hala geri geri gitmeye çalışıyordu ama arabayı daha sonra istop ettirdiler" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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