Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan kadın öldü

ORDU'da, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Özlem Genç (48), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam, Altınordu ilçesi Efirli Mahallesi'nde meydana geldi. Ulubey ilçesinden Altonordu ilçesine seyir halindeki B.G. (47) yönetimindeki 52 KG 830 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Özlem Genç'e çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Genç, ilk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazanın ardın B.G., gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.