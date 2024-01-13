Ordu´ya şehit ateşi düştü (2)
2GÜN ÖNCE DAYISINI ARAMIŞ
Şehit Murat Atar´ın dayısı Musa Çakır, 2 gün önce yeğeniyle cep telefonuyla görüntülü görüşme yaptıklarını belirterek, "Geçen yıl ağustos ayında ilk eğitim birliğine gitti. Yaklaşık 4 aylık eğitimi bittikten sonra izine geldi. Burada köyünde kaldı. 1 gün sonra görev yerine gitti. En son 2 gün önce telefon ile görüştük. `Dayı köyümüzde kar var mı´ dedi. Daha yeni başladığını söyledim. Sonra gece acı haberini aldık" dedi.
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