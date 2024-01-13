Piyade Uzman Çavuş Köroğlu'nun cenazesi, Ordu'ya getirildi PENÇE- Kilit Harekatı bölgesinde, üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun (30) cenazesi, Şırnak´ta 23´üncü Piyade Tümen Komutanlığı´nda düzenlenen törenin ardından memleketi Giresun'a gönderilmek üzere askeri uçakla Ordu- Giresun Havalimanı'na getirildi.

PENÇE- Kilit Harekatı bölgesinde, üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun (30) cenazesi, Şırnak´ta 23´üncü Piyade Tümen Komutanlığı´nda düzenlenen törenin ardından memleketi Giresun'a gönderilmek üzere askeri uçakla Ordu- Giresun Havalimanı'na getirildi.

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun naaşı, Şırnak´ta 23´üncü Piyade Tümen Komutanlığı´nda düzenlenen törenin ardından, askeri uçakla memleketi Giresun'un Görele ilçesine gönderilmek üzere askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omuzlarında taşınarak, cenaze aracına götürüldü.

Şehidin cenazesini, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi, Ordu Valisi Muammer Erol, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işıkgezmiş, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, Giresun İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özel, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun İl Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, Ordu İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, askeri ve mülki erkan, şehidin babası Şerif Ali Köroğlu, annesi Fatma Köroğlu, kız kardeşleri Elvin Yayla (28), Emine Güneş (27), Eda Köroğlu (25) ile şehidin yakınları karşıladı.

Şehit Köroğlu'nun cenazesi havalimanındaki törenin ardından, cenaze aracıyla Giresun'un Görele Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun cenazesi, yarın ilçeye bağlı Çatakkırı Köyü'ne götürülüp, törenle toprağa verilecek.