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        Ordu merkezli 5 ilde tefecilik operasyonunda 2 tutuklama

        ORDU merkezli 5 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 2´si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 12:07 Güncelleme: 19.01.2024 - 12:10
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        Ordu merkezli 5 ilde tefecilik operasyonunda 2 tutuklama
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        ORDU merkezli 5 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 8 kişiden 2´si tutuklandı.

        Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Ocak'ta, 'Tefecilik', 'Tehdit', 'Açığa atılan imzanın kötüye kullanılması' suçlarına yönelik Ordu merkezli İstanbul, Ankara, Samsun ve İzmir illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda C.K. (37), Ş.B. (36), F.Ü. (40), K.A. (39), C.Ç., G.A. (23), A.K. (43) ve D.A. (37), gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yeri ve ikametlerindeki aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, 4 borçlu kişilere ait senet, 1 alacak verecek ilişkisini gösteren defter, 80 adet 9 milimetre çapında fişek, 22 tüfek kartuşu, 3 gram esrar ele geçirildi. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Ordu Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

        Emniyette ifadesi alınan şüphelilerden F.Ü., G.A. ve D.A. serbest bırakılırken, C.K., Ş.B., K.A. ile C.Ç., işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ordu Adliyesi'ne sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden C.K. ile K.A., tutuklanırken, Ş.B. ile C.Ç. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 

        Öte yandan gözaltına bulunan A.K.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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