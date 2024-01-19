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        Karne töreninde Vali ile öğrenci arasındaki diyalog tebessüm ettirdi

        ORDU´da, 2023- 2024 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle 130 bin öğrenci karne aldı. Karne dağıtım töreninde Vali Muammer Erol ile 1´inci sınıf öğrencisi arasındaki hediye konuşması, yüzleri güldürdü. Hediye paketinden tablet çıkacağı umudu ile paketi açan minik öğrenci, kitap ile karşılaşınca hayal kırıklığına uğradı. Vali Erol, "Bir dahaki sefere oyuncak ile gelelim olur mu" diyerek öğrencinin gönlünü almaya çalıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 12:38 Güncelleme: 19.01.2024 - 12:40
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        Karne töreninde Vali ile öğrenci arasındaki diyalog tebessüm ettirdi
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        ORDU´da, 2023- 2024 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle 130 bin öğrenci karne aldı. Karne dağıtım töreninde Vali Muammer Erol ile 1´inci sınıf öğrencisi arasındaki hediye konuşması, yüzleri güldürdü. Hediye paketinden tablet çıkacağı umudu ile paketi açan minik öğrenci, kitap ile karşılaşınca hayal kırıklığına uğradı. Vali Erol, "Bir dahaki sefere oyuncak ile gelelim olur mu" diyerek öğrencinin gönlünü almaya çalıştı.

        Ordu´da, 130 bin öğrenci karne sevinci yaşadı. Yarıyıl tatili nedeni ile Yeşilyurt Ahmet Karlıbel İlk ve Ortaokulu´nda karne töreni düzenlendi. Törene; Ordu Valisi Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, kurum amirleri, öğretmenler ve velileri katıldı. Tek tek sınıfları gezen Vali Erol ve beraberindeki heyet, öğrencilere karnelerini ve hediyelerini teslim etti. Karnelerini alan öğrenciler büyük mutluluk yaşarken, 1´inci sınıf öğrencisi ile Vali Erol arasında yaşanan hediye konuşması tebessüm ettirdi. Hediye paketinden tablet çıkacağı umudu ile paketi açan minik öğrenci, kitap ile karşılaşınca hayal kırıklığına uğradı. Vali Erol ise "Bir dahaki sefere oyuncak ile gelelim olur mu" diyerek minik öğrencinin gönlünü almaya çalıştı.

        `ONLARIN KARNE SEVİNCİNİ PAYLAŞMAK İÇİN BURADAYIZ´

        Vali Muammer Erol, karne töreninde yaptığı konuşmada, 130 bin öğrenci ile 12 bin öğrencinin bugün 15 günlük tatile girdiğini belirterek, "Bugün karne günü. Çocuklarımızın hele hele ilkokul 1´inci sınıfa başlamış çocuklarımız için önemli bir gün. Biz de onlar için önemli olan bir günde, onların karne sevincini paylaşmak için buradayız. Çocuklarımızı ve ailelerini eğitime verdikleri katkı, destek ve gösterdikleri gayret vesilesi ile tebrik ediyorum. İnşallah bu önümüzdeki 15 günde de çocukların evde, aileleriyle birlikte verimli bir tatil geçireceğini umuyorum. Okullarımız hazır. Tekrar 15 gün sonra öğretmenlerimizle hazır bir şekilde onları bekliyor olacağız" dedi.

        Karne töreni fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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