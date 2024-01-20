Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        TÜDİP üyeleri Ordu'daki iş kadınlarıyla buluştu

        Türk Dünya İş Kadınları Platformu (TÜDİP) üyeleri Ordu'da iş kadınlarına tecrübelerini ve başarı hikayelerini anlatmak için etkinlik düzenledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 17:21 Güncelleme: 20.01.2024 - 17:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        TÜDİP üyeleri Ordu'daki iş kadınlarıyla buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türk Dünya İş Kadınları Platformu (TÜDİP) üyeleri Ordu'da iş kadınlarına tecrübelerini ve başarı hikayelerini anlatmak için etkinlik düzenledi.

        Türk Dünya İş Kadınları Platformu ve Ordu Ticaret Odası'nın iş birliğiyle düzenlenen programa iş insanı Demet Sabancı Çetindoğan ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz da katıldı. Toplantıda, kadınlar dayanışma içerisinde olarak iş geliştirmeleri vurgulandı.

        Başarı hikayelerinin paylaşıldığı toplantıdaki iş kadınları, Türkiye'de kadın konusunda farkındalık, duyarlılık yaratmak ve iş birliğini sağlamak konusunda fikir ve güç birliği yapma kararı aldı. TÜDİP Yönetim Kurulu Başkanı Gülnur Anlar Kamaşak zirvenin ilk adımının Ordu'da olmasından dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti.

        DHA-Ekonomi - Türkiye-Ordu - DHA

        2024-01-20 17:21:16

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oluyor
        AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oluyor
        Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
        Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda
        Almanya'da on binlerce kişi sokaklarda
        Almanya'da on binlerce kişi sokaklarda
        13 kent için "sarı" alarm! 3 bölge için pazar uyarısı!
        13 kent için "sarı" alarm! 3 bölge için pazar uyarısı!
        Kasımpaşa farka koştu!
        Kasımpaşa farka koştu!
        Kira gelirleri mercek altında
        Kira gelirleri mercek altında
        25 bin 900 kilometrekare! Haritası çıkarıldı...
        25 bin 900 kilometrekare! Haritası çıkarıldı...
        Hayalindeki takımı açıkladı!
        Hayalindeki takımı açıkladı!
        Almanya'yı karıştıran Bursa plakalı araç
        Almanya'yı karıştıran Bursa plakalı araç
        İşte Santos'un 11'i!
        İşte Santos'un 11'i!
        Kadınların başrolde olduğu 15 komedi filmi
        Kadınların başrolde olduğu 15 komedi filmi
        Japonya'nın "SLIM"i, Ay'a iniş yaptı! Japonya 5. ülke oldu!
        Japonya'nın "SLIM"i, Ay'a iniş yaptı! Japonya 5. ülke oldu!
        "Avrupa'nın güvenliğinin sonu"
        "Avrupa'nın güvenliğinin sonu"
        İşte en çok kar eden takım!
        İşte en çok kar eden takım!
        Ek zam yeni emekliye de yansıyacak
        Ek zam yeni emekliye de yansıyacak
        Gayrettepe-Kağıthane metrosu açılıyor
        Gayrettepe-Kağıthane metrosu açılıyor
        2. İntifada'nın sembol ismi Durra'nın kardeşi de öldü
        2. İntifada'nın sembol ismi Durra'nın kardeşi de öldü
        Yanağından ceviz büyüklüğünde tümör alınan kadın ölümden döndü
        Yanağından ceviz büyüklüğünde tümör alınan kadın ölümden döndü
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Ünye'de öğrencilerden öğretmenlerine mektup sürprizi
        Ünye'de öğrencilerden öğretmenlerine mektup sürprizi
        Karne töreninde Vali ile öğrenci arasındaki diyalog tebessüm ettirdi
        Karne töreninde Vali ile öğrenci arasındaki diyalog tebessüm ettirdi
        Ordu'da elinde çay bardağıyla motosiklet kullanan sürücüye para cezası
        Ordu'da elinde çay bardağıyla motosiklet kullanan sürücüye para cezası
        Ordu merkezli 5 ilde tefecilik operasyonunda 2 tutuklama
        Ordu merkezli 5 ilde tefecilik operasyonunda 2 tutuklama
        Motosikletiyle seyir halindeyken çay içen sürücüye para cezası
        Motosikletiyle seyir halindeyken çay içen sürücüye para cezası
        Ünye'de yeni küçük sanayi sitesinin yapılması için çalışmalar sürüyor
        Ünye'de yeni küçük sanayi sitesinin yapılması için çalışmalar sürüyor