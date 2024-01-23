Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Torununu hastaneye götürürken alev alan aracı yandı

        ORDU'da torununu hastaneye götürürken motor kısmından alev alan Mustafa Çalış´ın hafif ticari aracı, kullanılamaz hale geldi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 15:35 Güncelleme: 23.01.2024 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Torununu hastaneye götürürken alev alan aracı yandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ORDU'da torununu hastaneye götürürken motor kısmından alev alan Mustafa Çalış´ın hafif ticari aracı, kullanılamaz hale geldi. 

        Fatsa ilçesinden torununu hastaneye götürmek için yola çıkan Mustafa Çalış yönetimindeki 52 ABS 138 plakalı hafif ticari aracın, çevre yolunda seyir halindeyken motor kısmından duman yükseldi. Durumu fark eden Çalış, aracını yolun sağına çekerek ailesi ile birlikte indi. Büyüyen alevler, kısa sürede aracı sardı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Araç hurda yığınına dönerken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Trafiğe kaydı yapılan taşıtlar gençleşti
        Trafiğe kaydı yapılan taşıtlar gençleşti

        Benzer Haberler

        Fındık üreticileri aldıkları eğitimle bahçelerinde verim ve kaliteyi artırı...
        Fındık üreticileri aldıkları eğitimle bahçelerinde verim ve kaliteyi artırı...
        30 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü
        30 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü
        Ordu'da fındığın kilogramı 110 liradan işlem görüyor
        Ordu'da fındığın kilogramı 110 liradan işlem görüyor
        Ordu'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Ordu'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Ordu'da silahlı kavgada bir kişi öldü
        Ordu'da silahlı kavgada bir kişi öldü
        Restoranda 2 grup arasında silahlı kavga; 1 ölü
        Restoranda 2 grup arasında silahlı kavga; 1 ölü