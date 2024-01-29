Meral Akşener: Bebek katiline özgürlük isteyenler bana hapis istiyor İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sivas'ta yaptığı konuşması nedeni ile kendisinin yargılanmasını isteyen DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan´a tepki gösterdi. Akşener, "PKK´ya bir terör örgütüdür diyemeyenler, her seferinde Meclise gelip Abdullah Öcalan´a özgürlük deyip, kendi aralarında da alkışlayanlar elbette bunu çarptıracaklar ve sonuç itibarı ile Abdullah Öcalan´a özgürlük isteyenler, bebek katiline özgürlük isteyenler Meral Akşener´e hapis istiyorlar. Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sivas'ta yaptığı konuşması nedeni ile kendisinin yargılanmasını isteyen DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan´a tepki gösterdi. Akşener, "PKK´ya bir terör örgütüdür diyemeyenler, her seferinde Meclise gelip Abdullah Öcalan´a özgürlük deyip, kendi aralarında da alkışlayanlar elbette bunu çarptıracaklar ve sonuç itibarı ile Abdullah Öcalan´a özgürlük isteyenler, bebek katiline özgürlük isteyenler Meral Akşener´e hapis istiyorlar. Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa" dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu´ya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti il binasında gazetecilerle bir araya geldi. Akşener, 18 Ocak'ta Sivas'ta yaptığı konuşmasında, "Geçmişte siyasi cinayetlere şahit olduk ama mertçeydi" sözleri için kendisini eleştiren ve "Biraz hukuk etiği olan hakim ve savcıların bir an önce bu sözler üzerine soruşturma açıp bu insanı yargılaması gerektiğini düşünüyorduk" diyen DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan´a tepki gösterdi.

Açıklamalarının özellikle çarptırıldığını belirten Akşener, "Benim insanlara, kurumlara, gruplara ayna tutmak gibi bir vazifem var. Benim orada söylediğim şey; öncelik ile bizim gençlik dönemimizde keşke olmasaydı yani gençken keşke olmasaydı ama 80 öncesinde 70´li yıllarda solcular, ülkücüler şeklinde gençler karşı karşıya geldi. Birbirimize bazı eylemler yaptık ama bu o kadar açık netti ki; dolayısı ile mertçeydi ki aileler korkmazdık, dedim. Biz korkmazdık dedim. Neye göre dedim? Çünkü orada abidik gubidik yoktu. Eylem yanlış elbette ama aileler korkmazdı. Bugün Sinan Ateş´i katledenlerin bulunmaması, Sinan Ateş´in çocuğunun, kızının, Banu Çiçek´in annesinin de katledileceğinden bu derece korkuyor olmasının getirdiği başka bir iş var. Onu anlatmaya çalıştım. Ama bu PKK´ya bir terör örgütüdür diyemeyenler, her seferinde Meclise gelip Abdullah Öcal´a özgürlük deyip, kendi aralarında da alkışlayanlar elbette bunu çarptıracaklar ve sonuç itibarı ile Abdullah Öcalan´a özgürlük isteyenler, bebek katiline özgürlük isteyenler Meral Akşener´e hapis istiyorlar. Hoş gelişler ola Mustafa Kemal Paşa" diye konuştu.

`BU ARKADAŞLARIN TÜMÜ NAMERT´

"Ben de buradan ilan ediyorum; keşke bu konuda bir soruşturma açılsa ve hepimiz işin nasıl olduğunu görsek" diyen Akşener, şöyle devam etti:

"Ama bu arkadaşların tümü namert. Bu bir hakaret olarak kabul edilirse hemen versinler mahkemeye. Buradan yürünebilir, akıl da vereyim. Bakın Naz bebeği katledenler namerttir. Fethi Sekin´i katledenler namerttir. Eren Bülbül´ü katledenler namerttir. Yasin Börü´yü katledenler namerttir. Aynı zamanda Sinan Ateş´i katledenler de namerttir. Bunlar namerttir. Dolayısı ile bu kişilerin içlerindeki kötülüğü ortaya döküyor olmaları elbette milletimiz açısından iyi bir şeydir. Bu insanların, Kürtleri maraba gibi gören bu yapının karşısında el pençe divan duranlara da buradan sizler aracılığı ile sözüm var; kardeşim bu DEM´li kafalılara değil, Kürtlere yönelin. Kürtleri maraba gören bu DEM´li kafalara yönelmek yerine, bu PKK´ya terörist diyemeyenlere yönelmek yerine, onlar Kürtlerin temsilcisi memsilcisi değildir. Onların büyük bir çoğunluğu katillere alkış tutan insanlardan oluşur. Onlara yönelin ki Türkiye bu iki yumruk arasındaki orta oyunundan kurtulsun."

Konuşmasının ardından teşkilat mensupları ile basına kapalı toplantı gerçekleştiren Akşener, daha sonra esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.