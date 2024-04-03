Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        'Patpat' kazasında ölen baba- oğul, yan yana toprağa verildi

        ORDU'nun Fatsa ilçesinde 'patpat' olarak bilinen tarım aracının ağaca çarptığı kazada yaşamını yitiren sürücü Aydoğan Güzelce (47) ile oğlu Eren Güzelce (15), yan yana toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 15:28 Güncelleme: 03.04.2024 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Patpat' kazasında ölen baba- oğul, yan yana toprağa verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ORDU’nun Fatsa ilçesinde 'patpat' olarak bilinen tarım aracının ağaca çarptığı kazada yaşamını yitiren sürücü Aydoğan Güzelce (47) ile oğlu Eren Güzelce (15), yan yana toprağa verildi.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Kumru- Korgan kara yolu Ayazlı Mahallesi’nde meydana geldi. Aydoğan Güzelce’nin kontrolünü yitirdiği tarım aracı, yol kenarında bulunan bahçeye savrulup ağaca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücü Aydoğan Güzelce ile oğlu Eren’in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Aydoğan ile oğlu Eren Güzelce’nin cenazeleri, Fatsa Devlet Hastanesi’ndeki otopsi işlemlerinin arıdndan yakınları tarafından teslim alınarak Korgan ilçesine bağlı Çamlı Mahallesi'nde getirildi. Baba ile oğlu için öğle vakti Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye aile fertlerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı. Baba ile oğlunun cenazeleri, kılınan namazın ardından aynı mahalledeki mezarlıkta yan yana toprağa verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trabzonspor'a 6 maç saha kapatma cezası verildi
        Trabzonspor'a 6 maç saha kapatma cezası verildi
        Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkacak mı?
        Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkacak mı?
        Mobil haberleşme tarifesine zam
        Mobil haberleşme tarifesine zam
        Eşini ve yanındaki erkeği öldürmüştü! Kan donduran ayrıntı ortaya çıktı!
        Eşini ve yanındaki erkeği öldürmüştü! Kan donduran ayrıntı ortaya çıktı!
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        Van Büyükşehir kararına DEM Parti'den itiraz
        Van Büyükşehir kararına DEM Parti'den itiraz
        Avrupa’da yasak Türkiye’de serbest! Mikroplastik ve nanoplastik tehlikesi
        Avrupa’da yasak Türkiye’de serbest! Mikroplastik ve nanoplastik tehlikesi
        Belediye başkan adayı suikast sonucu öldürüldü!
        Belediye başkan adayı suikast sonucu öldürüldü!
        Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demirspor
        Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demirspor
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremi sonrası uyarı: Dikkatli olunmalıdır!
        Prof. Dr. Görür'den Malatya depremi sonrası uyarı: Dikkatli olunmalıdır!
        Yüzeyi otla kaplandı... 'Kızıl'ırmak!
        Yüzeyi otla kaplandı... 'Kızıl'ırmak!
        Komşusunu kalbinden bıçaklamıştı! İşte cinayetin nedeni!
        Komşusunu kalbinden bıçaklamıştı! İşte cinayetin nedeni!
        Sivilcenin formülü mutfaktaymış!
        Sivilcenin formülü mutfaktaymış!
        Mart enflasyonu açıklandı
        Mart enflasyonu açıklandı
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Boğazını kesip öldürdüler! Sürücü koltuğunda vahşet!
        Boğazını kesip öldürdüler! Sürücü koltuğunda vahşet!
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Maden ocağında tesadüfen bulundu: 2 milyon yaşında
        Maden ocağında tesadüfen bulundu: 2 milyon yaşında
        Milyarderler belli oldu
        Milyarderler belli oldu
        Cüneyt Arkın hayatını kurtarmıştı
        Cüneyt Arkın hayatını kurtarmıştı

        Benzer Haberler

        Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada ölen baba ve oğlunun cenazesi defn...
        Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada ölen baba ve oğlunun cenazesi defn...
        Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada baba ile oğlu öldü
        Ordu'da tarım aracının devrildiği kazada baba ile oğlu öldü
        Ordu'da 'patpat' kazası; baba ve oğlu öldü
        Ordu'da 'patpat' kazası; baba ve oğlu öldü
        İYİ Parti, Ordu'da 455 sandığa itiraz etti
        İYİ Parti, Ordu'da 455 sandığa itiraz etti
        Ünye'de otizmli çocuklarla etkinlik düzenlendi
        Ünye'de otizmli çocuklarla etkinlik düzenlendi
        Ordu'da tırdan ayrılan dorsenin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı
        Ordu'da tırdan ayrılan dorsenin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı