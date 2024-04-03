'Patpat' kazasında ölen baba- oğul, yan yana toprağa verildi

ORDU’nun Fatsa ilçesinde 'patpat' olarak bilinen tarım aracının ağaca çarptığı kazada yaşamını yitiren sürücü Aydoğan Güzelce (47) ile oğlu Eren Güzelce (15), yan yana toprağa verildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kumru- Korgan kara yolu Ayazlı Mahallesi’nde meydana geldi. Aydoğan Güzelce’nin kontrolünü yitirdiği tarım aracı, yol kenarında bulunan bahçeye savrulup ağaca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücü Aydoğan Güzelce ile oğlu Eren’in hayatını kaybettiği belirlendi.