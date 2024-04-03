'Patpat' kazasında ölen baba- oğul, yan yana toprağa verildi
ORDU'nun Fatsa ilçesinde 'patpat' olarak bilinen tarım aracının ağaca çarptığı kazada yaşamını yitiren sürücü Aydoğan Güzelce (47) ile oğlu Eren Güzelce (15), yan yana toprağa verildi.
ORDU’nun Fatsa ilçesinde 'patpat' olarak bilinen tarım aracının ağaca çarptığı kazada yaşamını yitiren sürücü Aydoğan Güzelce (47) ile oğlu Eren Güzelce (15), yan yana toprağa verildi.
Kaza, dün akşam saatlerinde Kumru- Korgan kara yolu Ayazlı Mahallesi’nde meydana geldi. Aydoğan Güzelce’nin kontrolünü yitirdiği tarım aracı, yol kenarında bulunan bahçeye savrulup ağaca çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücü Aydoğan Güzelce ile oğlu Eren’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Aydoğan ile oğlu Eren Güzelce’nin cenazeleri, Fatsa Devlet Hastanesi’ndeki otopsi işlemlerinin arıdndan yakınları tarafından teslim alınarak Korgan ilçesine bağlı Çamlı Mahallesi'nde getirildi. Baba ile oğlu için öğle vakti Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye aile fertlerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı. Baba ile oğlunun cenazeleri, kılınan namazın ardından aynı mahalledeki mezarlıkta yan yana toprağa verildi.
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