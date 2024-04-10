Omurgası kırılan köpeğine 4 tekerlekli yürüteç yaptı

ORDU’da oto tamirciliği yapan Şakir Yanlı’nın (49), ‘Hülya’ adını verdiği yavru köpeğine minibüs çarptı. Omurgasının kırıldığı belirlenen köpek, arka 2 ayağındaki yürüme fonksiyonlarını yitirdi. Şakir Yanlı, köpeğini 4 tekerlekli yürüteç yaparak hayata bağladı.

Altınordu ilçesi Karapınar Mahallesi’ndeki organize sanayi bölgesinde 20 yıldır oto tamirciliği yapan Şakir Yanlı, geçen yıl ekim ayında arkadaşından yavru sokak köpeği aldı. ‘Hülya’ adını verdiği köpeğe iş yerinde bakan Şakir Yanlı, havlama sesleri üzerine dışarı çıktı. Yanlı, bir minibüs sürücüsünün iş yeri önündeki köpeğine çarpıp yoluna devam ettiğini gördü. Veterinere götürülen köpek, arka iki ayağının yürüme fonksiyonunu kaybetti. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hayvan Hastanesi’ne götürülen köpek, burada ameliyat edildi. Ancak yürüme fonksiyonu geri gelmedi. Şakir Yanlı, köpeğini hayata bağlamak için demirden 4 tekerlekli yürüteç yaptı.

'ONUN ÇARESİZLİĞİNE KAYITSIZ KALAMAZDIM' Köpeğinin yaşadığı talihsiz olayla ilgili açıklamada bulunan Şakir Yanlı, “Arkadaşım Çamaş ilçesinden gelirken 4 tane sahipsiz yavru sokak köpeği buluyor. Yavru köpeklere zarar gelmemesi için yanına alıp, buraya getiriyor. 1 tanesini de benim sahiplenmemi istedi. Ben de şu anda ‘Hülya’ adını verdiğim köpeği sahiplendim. İş yerinde bakıyorum. Bir sabah dükkanımın önünde bir minibüs çarpıp kaçtı. Tedavi için her yere götürdüm. Ancak bir sonuç alamadım. Arka iki ayağı yürüme fonksiyonunu kaybetti. Bu duruma çok üzüldüm. Onun bu durumuna çözüm için böyle bir formül buldum, yürüteç yaptım. O, benim mesai arkadaşım. Onun çaresizliğine kayıtsız kalamazdım” diye konuştu.