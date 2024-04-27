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        Ünye Tersanesi'nde gemi yangını

        ORDU'nun Ünye Limanı'nda demirleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait Şehit Temel Şimşir Gemisi, makine dairesinde çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 12:15 Güncelleme: 27.04.2024 - 12:20
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        Ünye Tersanesi'nde gemi yangını
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        ORDU’nun Ünye Limanı'nda demirleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne ait Şehit Temel Şimşir Gemisi, makine dairesinde çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Ünye Limanı'na demirleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne ait Şehit Temel Şimşir Gemisi’nin bakım onarım çalışması sırasında makine dairesi bölümünde kaynak yapılırken yangın çıktı. Mürettebatın ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ünye İtfaiye Grup Amirliği ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, geminin farklı noktalarına sıçrayan yangını yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından söndürdü. Yangın sonrası gemi kullanılamaz hale geldi.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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