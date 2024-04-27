Ünye Tersanesi'nde gemi yangını

Ünye Limanı'na demirleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne ait Şehit Temel Şimşir Gemisi’nin bakım onarım çalışması sırasında makine dairesi bölümünde kaynak yapılırken yangın çıktı. Mürettebatın ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ünye İtfaiye Grup Amirliği ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi.

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