Müsavat Dervişoğlu: Türkiye'nin büyük problemlerinin üstünü örtecek tartışmaların figüranı olmayacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “Bugün gündemde bulunan anayasa tartışmalarının ve yine bugün gündeme taşınan milli eğitimdeki müfredat tartışmalarının elbette ki bir tarafı olacağız ama Türkiye’nin büyük problemlerinin üstünü örtmesine vesile olacak bir tartışma zemininin kesinlikle figüranı olmayacağız” dedi.

27 Nisan’da yapılan kongrede İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu, ilk mitingini memleketi Ordu’nun Fatsa ilçesinde düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuşan Dervişoğlu, yeni bir yolculuğa kendi kentinden ve kendi şehrinden başladığını söyledi. Adalet, eşitlik, hürriyet ve kardeşlik peşinde sonuna kadar mücadele edeceğini belirten Dervişoğlu, “Emeklisi ve dulu, yetimiyle, atanamayan öğretmeniyle, tenceresini kaynatamayan sabit gelirlisiyle, kendisine vize kuyruklarında istikbal arayan gençlerimizle bir ve beraber olmaya ve onların hak ve hukukunu savunmaya devam edeceğim. Buradan kendi memleketimden sesleniyorum; benim vatandaşımın bu denli büyük dertlerle karşı karşıya bulunduğu bir dönemde, dört mevsimi kara kış gibi yaşadığı bir dönemde hiçbir siyasetçiye bu meydanlarda baharı yaşatmayacağımın sözünü veriyorum” diye konuştu.

‘MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN İZİNİ SİLDİRTMEYECEĞİZ’ Yapay tartışmalarla kamuoyunun meşgul edilmesine izin vermeyeceğini kaydeden Dervişoğlu, “Türkiye’nin yıkıcı sorunlarını unutturmaya çalıştırarak, sıradan tartışmalar yaratmak isteyenlerin de oyununa düşmeyeceğimi de açık ve net bir şekilde ifade ediyorum. Türkiye’nin yakıcı sorunlarını konuşmayı bir kenara bırakıp, yapay tartışmalarla bu milletin meşgul edilmesine de asla ve kata izin vermeyeceğim, müsaade etmeyeceğim. Bugün gündemde bulunan anayasa tartışmalarının ve yine bugün gündeme taşınan milli eğitimdeki müfredat tartışmalarının elbette ki bir tarafı olacağız ama Türkiye’nin büyük problemlerinin üstüne örtmesine vesile olacak bir tartışma zemininin kesinlikle figüranı olmayacağız. Milli eğitim müfredatından Mustafa Kemal Atatürk’ün izini sildirtmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.