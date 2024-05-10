Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Müsavat Dervişoğlu: Türkiye'nin büyük problemlerinin üstünü örtecek tartışmaların figüranı olmayacağız

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Bugün gündemde bulunan anayasa tartışmalarının ve yine bugün gündeme taşınan milli eğitimdeki müfredat tartışmalarının elbette ki bir tarafı olacağız ama Türkiye'nin büyük problemlerinin üstünü örtmesine vesile olacak bir tartışma zemininin kesinlikle figüranı olmayacağız" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 16:53 Güncelleme: 10.05.2024 - 16:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Müsavat Dervişoğlu: Türkiye'nin büyük problemlerinin üstünü örtecek tartışmaların figüranı olmayacağız
        ABONE OL
        ABONE OL

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “Bugün gündemde bulunan anayasa tartışmalarının ve yine bugün gündeme taşınan milli eğitimdeki müfredat tartışmalarının elbette ki bir tarafı olacağız ama Türkiye’nin büyük problemlerinin üstünü örtmesine vesile olacak bir tartışma zemininin kesinlikle figüranı olmayacağız” dedi.

        27 Nisan’da yapılan kongrede İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu, ilk mitingini memleketi Ordu’nun Fatsa ilçesinde düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuşan Dervişoğlu, yeni bir yolculuğa kendi kentinden ve kendi şehrinden başladığını söyledi. Adalet, eşitlik, hürriyet ve kardeşlik peşinde sonuna kadar mücadele edeceğini belirten Dervişoğlu, “Emeklisi ve dulu, yetimiyle, atanamayan öğretmeniyle, tenceresini kaynatamayan sabit gelirlisiyle, kendisine vize kuyruklarında istikbal arayan gençlerimizle bir ve beraber olmaya ve onların hak ve hukukunu savunmaya devam edeceğim. Buradan kendi memleketimden sesleniyorum; benim vatandaşımın bu denli büyük dertlerle karşı karşıya bulunduğu bir dönemde, dört mevsimi kara kış gibi yaşadığı bir dönemde hiçbir siyasetçiye bu meydanlarda baharı yaşatmayacağımın sözünü veriyorum” diye konuştu.

        ‘MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN İZİNİ SİLDİRTMEYECEĞİZ’

        Yapay tartışmalarla kamuoyunun meşgul edilmesine izin vermeyeceğini kaydeden Dervişoğlu, “Türkiye’nin yıkıcı sorunlarını unutturmaya çalıştırarak, sıradan tartışmalar yaratmak isteyenlerin de oyununa düşmeyeceğimi de açık ve net bir şekilde ifade ediyorum. Türkiye’nin yakıcı sorunlarını konuşmayı bir kenara bırakıp, yapay tartışmalarla bu milletin meşgul edilmesine de asla ve kata izin vermeyeceğim, müsaade etmeyeceğim. Bugün gündemde bulunan anayasa tartışmalarının ve yine bugün gündeme taşınan milli eğitimdeki müfredat tartışmalarının elbette ki bir tarafı olacağız ama Türkiye’nin büyük problemlerinin üstüne örtmesine vesile olacak bir tartışma zemininin kesinlikle figüranı olmayacağız. Milli eğitim müfredatından Mustafa Kemal Atatürk’ün izini sildirtmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

        ‘VALLAHİ DE, BİLLAHİ DE DÜNYAYA KAFA TUTARIM’

        Dervişoğlu, vatandaşların dertlerine derman olma arayışını sürdürmeye de devam edeceklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

        “Ekmek bulup bulamayanların, tencere kaynatıp kaynatamayanların, çocuğuna istikbal temin edip edemeyenlerin, dertlerine derman olma arayışını sürdürmeye devam edeceğiz. ‘Biz bir anayasa yapacağız, bu dertleri unutturacağız’ diyenlere de buradan sesleniyorum; ‘bu millete ekmek bulamazsanız anayasa yiyin’ dedirttirmeyeceğiz. Siz benim yanımda olun yeter. Siz benim yanımda ve arkamdaysanız, ben Müsavat Dervişoğlu vallahi de billahi de dünyaya kafa tutarım. Haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe, yolsuzluğa, hırsızlığa, uğursuzluğa, asil ve soylu Fatsa’dan öğrendiğim direniş kültürü ile başkaldırırım.”

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye'deki uzun saatler çalışanların oranı AB ortalamasını katladı
        Türkiye'deki uzun saatler çalışanların oranı AB ortalamasını katladı
        Türkiye'yi şoke eden 'Çöp ev' davasında flaş gelişme!
        Türkiye'yi şoke eden 'Çöp ev' davasında flaş gelişme!
        Meteoroloji saat verdi! 26 kent için "sarı" alarm! Cumartesiye dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! 26 kent için "sarı" alarm! Cumartesiye dikkat!
        Tesla'dan 500 milyon dolarlık şarj hamlesi
        Tesla'dan 500 milyon dolarlık şarj hamlesi
        7 yıl önce ortadan kaybolan genç kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
        7 yıl önce ortadan kaybolan genç kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
        Sel felaketinde can kaybı artıyor!
        Sel felaketinde can kaybı artıyor!
        İbrahim Hoca için tek yürek oldular
        İbrahim Hoca için tek yürek oldular
        Rusya'dan Ukrayna'ya kara harekatı!
        Rusya'dan Ukrayna'ya kara harekatı!
        2 Türk'ten biri ilk peşinde!
        2 Türk'ten biri ilk peşinde!
        Borrell: 4 ülke Filistin'i tanıyacak
        Borrell: 4 ülke Filistin'i tanıyacak
        Mahkemeden kira davaları için emsal karar
        Mahkemeden kira davaları için emsal karar
        Sağ bek sil baştan!
        Sağ bek sil baştan!
        Sarıyer'deki hayalet binada çalışma yeniden durduruldu
        Sarıyer'deki hayalet binada çalışma yeniden durduruldu
        Hangi vitamin eksikliği nelere yol açıyor?
        Hangi vitamin eksikliği nelere yol açıyor?
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        Ali Koç kararını veriyor!
        Ali Koç kararını veriyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
        21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu

        Benzer Haberler

        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Ordu'da konuştu:
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu Ordu'da konuştu:
        Fatsa'da Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla program düzenlendi
        Fatsa'da Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla program düzenlendi
        Çalıştığı ekskavatörün altında kalan operatör hayatını kaybetti
        Çalıştığı ekskavatörün altında kalan operatör hayatını kaybetti
        Ordu'da iş makinesinin devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti
        Ordu'da iş makinesinin devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti
        Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı
        Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı
        Ünye'de trafik güvenliği hakkında bilgilendirme yapıldı
        Ünye'de trafik güvenliği hakkında bilgilendirme yapıldı