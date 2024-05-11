Müsavat Dervişoğlu: Türkiye'nin gerçeklerini konuşacağım

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “Kullandığım siyaset dili hakaret, husumet, hamaset içermeyecek. Türkiye’nin gerçeklerini konuşacağım” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ordu’nun Korgan ilçesinde halka hitap etti. Korgan Belediyesi önünde konuşan Dervişoğlu, İYİ Parti’nin fırtınalı denizlerde iktidar mücadelesi vereceğini söyledi. Dervişoğlu, “Ben İYİ Parti gemisini bir limana aldım. Hani üzerimizde bir sürü spekülasyonlar yapılıyor ya, İYİ Parti’nin ömrüne vade biçiyorlar ama limanda gemi şimdi yarını planlıyor. Sizlerin gücüyle, iradesiyle, mücadele cehdiyle ve büyük Türk milletinin İYİ Parti gemisinin yelkenlerini rüzgarıyla şişirmesiyle o limandan çıkacak fırtınalı denizlerde iktidar mücadelesi vereceğiz” diye konuştu.

Dervişoğlu, “Sizi utandırmayacağım. Allah yukarıda şahit, gecemi gündüzüme katacağım ve sizin için mücadele edeceğim. Sevdiklerimizle asla hasım olmayacağım. Bunu iyi bilin. Sizin sevdiklerinizle asla hasım olmayacağım. Kullandığım siyaset dili hakaret, husumet, hamaset içermeyecek. Türkiye’nin gerçeklerini konuşacağım. Çiftçi toprağa düşürdüğü terin karşılığını alamıyorsa o terin sahibi olduğumuzu kimseye unutturmayacağız. Gençlerimiz geleceklerine dair umutlarını yitirmiş, vize kuyruklarında umut arıyorlarsa o gençlere sahip çıkacağım. Dar ve sabit gelirlinin tencere kaynatamadığı ülkede, çıkıp da başka yapay tartışmaların gerçekleşmesine izin vermeyeceğim. Korganlı dört mevsimi kara kış olarak yaşarken, Türk siyasetinde hiç kimseye bahar vardır dedirtmeyeceğim. Korgan’ın kışı neyse onların da kışı o olacak. Bunun sözünü veriyorum” ifadelerinde bulundu.