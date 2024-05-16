Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Bebeğini fındık bahçesine gömen anneye verilen müebbet hapsi istinaf onadı

        ORDU'da evlilik dışı ilişkisinden doğan 2 günlük kız bebeğini öldürüp, fındık bahçesine gömen Bilge Çapa'ya (28) verilen müebbet hapis cezası, istinaf mahkemesi tarafından onandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 11:45 Güncelleme: 16.05.2024 - 11:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bebeğini fındık bahçesine gömen anneye verilen müebbet hapsi istinaf onadı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ORDU'da evlilik dışı ilişkisinden doğan 2 günlük kız bebeğini öldürüp, fındık bahçesine gömen Bilge Çapa'ya (28) verilen müebbet hapis cezası, istinaf mahkemesi tarafından onandı.

        Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde 12 Eylül 2022'de evlilik dışı kız çocuğu dünyaya getiren Bilge Çapa, bir süre sonra bebeği ile rutin kontrolleri için aile hekimliğine çağrıldı. Davet sonrası Çapa, polise gidip, bebeği için kayıp ihbarında bulundu. Ekipler, bebeğe dair iz bulamayınca araştırmayı derinleştirdi. Gözaltına alınan Çapa sorgusunda, bebeğini oturdukları evin arkasındaki fındık bahçesine gömdüğünü itiraf etti. Bahçedeki aramada, 2 günlük olduğu belirlenen bebeğin cesedi bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bilge Çapa, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

        İLERİ DERECEDE ÇÜRÜME

        Soruşturmada, DNA testi yapılmak üzere bebek ve Bilge Çapa ile ilişkisi olduğu ileri sürülen S.Ö.'den doku örneği alındı. Trabzon Adli Tıp Grup Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi'nde yapılan DNA profil karşılaştırılması sonucunda şüpheli ile S.Ö.'nün yüzde 99,99 ihtimalle bebeğin biyolojik anne ve babası olabilecekleri tespit edildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu da bebeğin ölümüne ilişkin rapor hazırladı. Raporda, ileri derecede çürüme nedeniyle bebeğin ölüm nedeninin tespit edilemediği belirtildi.

        Bilge Çapa hakkında 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Çapa, 6 Şubat'ta çıktığı 7'nci duruşmada 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        SAVCI İLE AVUKAT, KARARI İSTİNAFA TAŞIDI

        Cezayı fazla bulan Bilge Çapa'nın avukatı ile dosyanın savcısı, kararı istinafa taşıdı. Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, Çapa hakkındaki müebbet hapis kararını değerlendirdi. 1'inci Ceza Dairesi, incelenen dosya içeriğine göre verilen hükümlerde bir isabetsizlik bulunmadığını, istinaf başvurusunda gerekçe olarak ileri sürülen nedenlerin yerinde görülmediğini belirtip, mahkemenin kararını onadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Refah'a saldırılar sürüyor: İsrail ek askeri birlik gönderdi
        Refah'a saldırılar sürüyor: İsrail ek askeri birlik gönderdi
        Kızını öldüren torunundan şikayetçi olmadı!
        Kızını öldüren torunundan şikayetçi olmadı!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        İstanbul'da 4 katlı binada patlama!
        İstanbul'da 4 katlı binada patlama!
        Geldi, vurdu, yürüyerek uzaklaştı! Soğukkanlı katil!
        Geldi, vurdu, yürüyerek uzaklaştı! Soğukkanlı katil!
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı daha!
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 4 gözaltı daha!
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Türkiye'de her 3 yetişkinden biri tansiyon hastası
        Türkiye'de her 3 yetişkinden biri tansiyon hastası
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Vefat eden eşinden kalan tek hatırayı çaldılar
        Vefat eden eşinden kalan tek hatırayı çaldılar
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın öldürülmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın öldürülmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı
        Derbinin iddaa oranları belli oldu!
        Derbinin iddaa oranları belli oldu!
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?
        Hollanda'da koalisyonda anlaşma sağlandı
        Hollanda'da koalisyonda anlaşma sağlandı
        Fransa'nın özerk bölgesinde OHAL ilan edildi
        Fransa'nın özerk bölgesinde OHAL ilan edildi
        Part time çalışanların tazminat hakkı
        Part time çalışanların tazminat hakkı
        Slovakya Başbakanına suikast girişimi: Durumu nasıl?
        Slovakya Başbakanına suikast girişimi: Durumu nasıl?
        Düğün yine ertelendi
        Düğün yine ertelendi
        "Sezon sonunda birçok şeyi açıklayacağım!"
        "Sezon sonunda birçok şeyi açıklayacağım!"

        Benzer Haberler

        AFAD Başkanı Okay Memiş, Ordu'da konuştu:
        AFAD Başkanı Okay Memiş, Ordu'da konuştu:
        Ordulu kadın devlet desteğiyle sürü sahibi oldu
        Ordulu kadın devlet desteğiyle sürü sahibi oldu
        Ordu'da hafif ticari aracın devrildiği kazada 5 kişi yaralandı
        Ordu'da hafif ticari aracın devrildiği kazada 5 kişi yaralandı
        Ordu'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 kişiden 2'si tutuklandı
        Ordu'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 kişiden 2'si tutuklandı
        Ordu'da Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi
        Ordu'da Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi
        Ordu'da servis minibüsünün refüje çarptığı kazada 12 kişi yaralandı
        Ordu'da servis minibüsünün refüje çarptığı kazada 12 kişi yaralandı