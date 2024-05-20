Ordu'da 'Mayıs Yedisi' etkinliği

ORDU'nun Perşembe ilçesinde geleneksel olarak kutlanan 'Mayıs Yedisi' etkinliklerine katılanlar denize girip 7 dalga üzerinden atlayarak dilek tuttu.

Perşembe ilçesinde 'bahar şenliği' olarak kutlanan ve halkın 'Mayıs Yedisi' diye adlandırdığı etkinlikler geleneksel olarak sürüyor. İnanışa göre Hazreti Hızır ile İlyas'ın birbirleriyle dalgaların kırılarak denizin karaya temas ettiği noktada buluştuğu gün olarak bilinen ve her yıl 20 Mayıs'ta kutlanan 'Mayıs Yedisi' etkinlikleri ilgi çekti. Sabahın erken saatlerinde güneşli ve sıcak bir havada sahile gidenler, 7 dalga üzerinden atlayıp dilek tuttu. Bazıları da deniz suyunu evlerinden getirdikleri bidon ve şişelere doldurarak depoladı.