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        Ordu'da 'Mayıs Yedisi' etkinliği

        ORDU'nun Perşembe ilçesinde geleneksel olarak kutlanan 'Mayıs Yedisi' etkinliklerine katılanlar denize girip 7 dalga üzerinden atlayarak dilek tuttu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 16:36 Güncelleme: 20.05.2024 - 16:40
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        Ordu'da 'Mayıs Yedisi' etkinliği
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        ORDU'nun Perşembe ilçesinde geleneksel olarak kutlanan 'Mayıs Yedisi' etkinliklerine katılanlar denize girip 7 dalga üzerinden atlayarak dilek tuttu.

        Perşembe ilçesinde 'bahar şenliği' olarak kutlanan ve halkın 'Mayıs Yedisi' diye adlandırdığı etkinlikler geleneksel olarak sürüyor. İnanışa göre Hazreti Hızır ile İlyas'ın birbirleriyle dalgaların kırılarak denizin karaya temas ettiği noktada buluştuğu gün olarak bilinen ve her yıl 20 Mayıs'ta kutlanan 'Mayıs Yedisi' etkinlikleri ilgi çekti. Sabahın erken saatlerinde güneşli ve sıcak bir havada sahile gidenler, 7 dalga üzerinden atlayıp dilek tuttu. Bazıları da deniz suyunu evlerinden getirdikleri bidon ve şişelere doldurarak depoladı.

        Kutlamalara katılanlardan Mehmet Yüksel, Mayıs Yedisi’nin geçmişten bugüne sürdürülen bir gelenek olduğunu belirterek, “İnsanlar hem eğleniyor hem alışveriş yapıyor. Eski ananevi değerlerimizi yaşattıkları için büyüklerimize teşekkür ediyorum” dedi. İki senedir her 20 Mayıs'ta Ordu sahilinde ayaklarını ve kollarını deniz suyuyla yıkadığını belirten Zeynep Gözpınar da, “Şifa niyetine ayaklarımı ve kollarımı denize sokuyorum. Şifa olduğu söyleniyor. Kollarımdaki izler bu sayede geçti” diye konuştu.

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