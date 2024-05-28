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        Ordu'ya fındık büyüklüğünde dolu yağdı; meyve bahçeleri ile ekili alanlar zarar gördü

        ORDU'nun yüksek rakımlı ilçelerinde 5 dakika aralıksız yağan fındık büyüklüğündeki dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 21:26 Güncelleme: 28.05.2024 - 21:30
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        Ordu'ya fındık büyüklüğünde dolu yağdı; meyve bahçeleri ile ekili alanlar zarar gördü
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        ORDU'nun yüksek rakımlı ilçelerinde 5 dakika aralıksız yağan fındık büyüklüğündeki dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Meyve bahçeleri ile ekili alanlarda zarara yol açan dolu nedeniyle bazı yollarda da çökmeler meydana geldi.

        Akşam saat 17.00 sıralarında yağan fındık büyüklüğündeki dolu yağışı, Akkuş, Kabadüz, Aybastı, Ulubey ve Korgan ilçelerinde yer yer etkili oldu. 5 dakika aralıksız yağan dolu nedeniyle özellikle Akkuş ilçesinde Aşağıdüvencili, Yukarıdüvencili, Gökçebayır, Karaçal, Yeşilgüneycik mahallelerinde meyve ağaçlarında ve ekili alanlarda zarara yol açtı. Aşağıdüvencili Mahallesi ve civar köylerde mahalle ve grup yollarında çökmeler meydana gelerek hasar oluştuğu belirlendi.

        Konuyla ilgili açıklama yapan Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya, "Özellikle yeni dikimi yapılan tarım ürünlerinde büyük hasar oluştu. Fındık mahsulünde ciddi bir hasar olup olmadığı ise ilerleyen günlerde yapılacak hasar tespit çalışmaları sonrası ortaya çıkacak. Geçmiş olsun" diye konuştu.

        Ulubey ve Korgan ilçelerinde ise yağış vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Öte yandan Ordu'nun yaylaları da dolu yağışına teslim oldu. Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası, Aybastı ilçesine bağlı menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası da kısa süreli yağış etkisinde kaldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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