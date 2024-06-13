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        Otomobilin çarptığı 8 yaşındaki Defne hayatını kaybetti

        ORDU'nun Ünye ilçesi Atatürk Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 8 yaşındaki Defne Nur Karataş (8) hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 21:43 Güncelleme: 13.06.2024 - 21:45
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        Otomobilin çarptığı 8 yaşındaki Defne hayatını kaybetti
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        ORDU'nun Ünye ilçesi Atatürk Mahallesi’nde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 8 yaşındaki Defne Nur Karataş (8) hayatını kaybetti.

        Kaza saat 17.30'da Atatürk Mahallesi Tepe Yolu Sokak'ta meydana geldi. Murat G. yönetimindeki 52 ADN 614 plakalı otomobil, dolmuştan inip yolun karşısına geçmek isteyen Defne Nur Karataş’a çarptı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

        Neslihan ve Hasan Karataş çiftinin çocuğu olan Defne'nin cansız bedeni Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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