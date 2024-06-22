Minibüs aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Bu arada kaza yol kenarındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza nedeniyle Ordu-Giresun Sahil Yolu'nda trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan minibüsün çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Samsun istikametinden Giresun yönüne giden Beşir Çavaş (46) idaresindeki 52 S 0217 plakalı minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle refüjdeki ağaçlara ve ardından aydınlatma direğine çarptı. Kazada, sürücü Beşir Çavaş ile yolcular Kerem Akköse (25), Mervenur Öztürk (31), Zeynep Gazali Yüksel (42) ve Mustafa Öztürk yaralandı.

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