Minibüs aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
ORDU'da minibüsün refüjdeki aydınlatma direğine çarptığı kazada Mustafa Öztürk (52) öldü, 4 kişi yaralandı.
ORDU'da minibüsün refüjdeki aydınlatma direğine çarptığı kazada Mustafa Öztürk (52) öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Samsun istikametinden Giresun yönüne giden Beşir Çavaş (46) idaresindeki 52 S 0217 plakalı minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle refüjdeki ağaçlara ve ardından aydınlatma direğine çarptı. Kazada, sürücü Beşir Çavaş ile yolcular Kerem Akköse (25), Mervenur Öztürk (31), Zeynep Gazali Yüksel (42) ve Mustafa Öztürk yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, otomobildeki 5 yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Mustafa Öztürk, kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle Ordu-Giresun Sahil Yolu'nda trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan minibüsün çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
Bu arada kaza yol kenarındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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