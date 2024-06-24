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        Ordu'da muhtar, eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği azasını öldürdü

        ORDU'da muhtar Muhammet Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 15:20 Güncelleme: 24.06.2024 - 15:25
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        Ordu'da muhtar, eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği azasını öldürdü
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        ORDU'da muhtar Muhammet Ö. (37), boşanma aşamasındaki eşi Hacer Ö. ile ilişkisi olduğu öne sürülen akrabası ve aynı zamanda azası Özkan Arslan'ı (37) sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü. Muhtar, gözaltına alındı.

        Olay, saat 10.00 sıralarında, Fatsa ilçesi Mağazalarbaşı Mahallesi Filiz Sokak'ta meydana geldi. Hacıköy Mahallesi muhtarı olan 4 çocuk babası Muhammet Ö., boşanma aşamasında olduğu eşi Hacer Ö.'nün oturduğu evin önüne gitti. Burada hem akrabası hem de azası olan Özkan Arslan ile karşılaştı. Muhammet Ö. ile eşiyle ilişki yaşadığını öne sürdüğü Özkan Arslan arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Muhammet Ö., yanındaki tabancayı çekip Özkan’a 8 el ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Arslan, yaralandı. Özkan Arslan, ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Arslan, yaşamını yitirdi. Fatsa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli muhtarı kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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