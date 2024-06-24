Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Kaza saat 12.00 sıralarında Fatsa ilçesi Kadıoğlu tüneli girişinde meydana geldi. Trabzon’dan Samsun istikametine giden Elife Aysa Y. yönetimindeki 34 DHM 387 plakalı otomobil, Kadıoğlu tüneli girişinde babaanne ve dedesinin yanındayken bir anda yola çıkan Eymen Keskin'e çarptı. Kazada ağır yaralanan Eymen, sağlık ekiplerince götürüldüğü Fatsa Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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