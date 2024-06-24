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        Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti

        ORDU'da tünel girişinde yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki Eymen Keskin, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 21:27 Güncelleme: 24.06.2024 - 21:30
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        Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
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        ORDU'da tünel girişinde yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki Eymen Keskin, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaza saat 12.00 sıralarında Fatsa ilçesi Kadıoğlu tüneli girişinde meydana geldi. Trabzon’dan Samsun istikametine giden Elife Aysa Y. yönetimindeki 34 DHM 387 plakalı otomobil, Kadıoğlu tüneli girişinde babaanne ve dedesinin yanındayken bir anda yola çıkan Eymen Keskin'e çarptı. Kazada ağır yaralanan Eymen, sağlık ekiplerince götürüldüğü Fatsa Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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