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        Eşiyle ilişki yaşadığı iddiasıyla azasını öldüren muhtar tutuklandı

        ORDU'da boşanma aşamasındaki eşiyle ilişkisi olduğu öne sürülen akrabası ve aynı zamanda azası olan Özkan Arslan'ı (37) tabancayla vurarak öldüren muhtar Muhammet Öztepe (37), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 17:32 Güncelleme: 25.06.2024 - 17:35
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        Eşiyle ilişki yaşadığı iddiasıyla azasını öldüren muhtar tutuklandı
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        ORDU'da boşanma aşamasındaki eşiyle ilişkisi olduğu öne sürülen akrabası ve aynı zamanda azası olan Özkan Arslan'ı (37) tabancayla vurarak öldüren muhtar Muhammet Öztepe (37), tutuklandı.

        Olay, dün saat 10.00 sıralarında, Fatsa ilçesi Fatih Mahallesi Filiz Sokak'ta meydana geldi. Hacıköy Mahallesi muhtarı olan 4 çocuk babası Muhammet Öztepe, boşanma aşamasında olduğu eşinin oturduğu evden çıkarken hem akrabası hem de azası olan Özkan Arslan ile karşılaştı. Öztepe ile eşiyle ilişki yaşadığını öne sürdüğü Özkan Arslan arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında muhtar, yanındaki tabancayı çekip Özkan Arslan'a 8 el ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Arslan, yaralandı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Arslan, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Şüpheli muhtar Muhammet Öztepe olay yerinde Fatsa Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan muhtar, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Öztepe, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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