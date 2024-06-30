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        Ordu'da kız arkadaşına su altında evlenme teklifi yaptı

        ORDU'nun Perşembe ilçesinde Sefa Türel (27) kız arkadaşı Damlanur Sarı'ya (27) Karadeniz'in mavi sularının altında evlenme teklifinde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 11:38 Güncelleme: 30.06.2024 - 11:40
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        Ordu'da kız arkadaşına su altında evlenme teklifi yaptı
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        ORDU'nun Perşembe ilçesinde Sefa Türel (27) kız arkadaşı Damlanur Sarı'ya (27) Karadeniz’in mavi sularının altında evlenme teklifinde bulundu. Özel hazırlanan teklife Sarı ‘Evet’ yanıtını verdi.

        Sağlık personeli olarak görev yapan Sefa Türel ile Damlanur Sarı, bir süre önce görev yaptıkları Tokat’ta tanıştı. Sefa Türel, memleketi Ordu’nun Perşembe ilçesinde evlilik teklifi organize etti. Ordu Dalış Kulübü ile iletişime geçen Türel, Damlanur Sarı’yı Perşembe ilçesine davet etti. Sefa Türel ve Damlanur Sarı, dalış eğitmeni Hakan Güney ile birlikte Karadeniz’in mavi sularında dalış yaptı. Su altında Damlanur Sarı'ya evlilik teklifi yapan Sefa Türel, pankarta 'Benimle evlenir misin? Evet ise sarıl, hayır ise oksijenimi kes' yazdırdı. Damlanur Sarı'nın bu teklife cevabı ise 'evet' oldu. Su altında yüzük takan çift, dalgıçların su altı kamerasıyla kayda alındı. Çift, teklif sonrası karaya çıkıp duygularını da paylaştı. Sefa Türel, "Suyun altında büyük keyif aldık. Ayrıca unutulmaz bir anı yaşadık" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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