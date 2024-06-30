Ordu'da yıldırım düşmesi sonucu 3 tünel karanlıkta kaldı

KARADENİZ- Akdeniz Yolu'nun Ordu'dan Sivas'a bağlanan Mesudiye- Koyulhisar Devlet Yolu (D-855) kısmındaki bazı tünellerde aydınlatma sorunu yaşanıyor. Karayolları 7. Bölge Müdürü Rifat Silov, güzergahtaki 25 tünelden 21’inin aydınlatıldığını, bunlardan 3’ünün de yıldırım düşmesi sonucu karanlıkta kaldığını, önümüzdeki haftalarda sorunun giderileceğini söyledi.

Karadeniz- Akdeniz Yolu'nun Mesudiye mevkisinde bulunan 3 tek tüplü tünelde bir süredir aydınlatma sorunu yaşanıyor. Tünelden geçerken tedirginlik yaşayan sürücüler, çıkışta ise aniden gün ışığına maruz kalıyor. Konuya ilişkin bilgi veren Karayolları 7. Bölge Müdürü Rifat Silov, "Yapım çalışmaları devam etmekte olan toplam 77 kilometre uzunluğundaki Ordu-Mesudiye-Koyulhisar Devlet Yolu'nda, güzergah boyunca toplam uzunluğu 15 bin 445 metre olan 25 tünel bulunuyor. Ordu-Mesudiye-Koyulhisar Devlet Yolu'nda şu ana kadar 21 adet tünelin elektromekanik işleri bitirildi. Kalan 4 tünelde elektromekanik imalatı çalışmaları devam ediyor. Aydınlatılmış olan 21 adet tünelden 3 adedi yıldırım düşmesi sonucu geçici olarak karanlık durumda kaldı. Ancak önümüzdeki haftalarda sorun giderilerek aydınlık hale getirilecek. 2024 yılı program ödeneği dahilinde elektromekanik imalatı çalışmaları devam eden güzergahta kalan Geyikkaya- Çaltepe- Ilışar ve Mesudiye tünellerinde de yapım çalışmaları sürüyor" dedi.