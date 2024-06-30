Şehit polis Cemalcan Ev memleketi Ordu'da toprağa verildi

KOCAELİ'de göreve giderken trafik kazası geçirip şehit olan polis memuru Cemalcan Ev, memleketi Ordu'nun Gölköy ilçesinde toprağa verildi.

Kaza dün saat 08.45 sıralarında Kocaeli Kartepe'de meydana geldi. Trafik polisi Cemalcan Ev, görev esnasında kullandığı motosiklet ile kaza yaptı. D-100 karayolundaki kaza sonucu polis memuru ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Cemalcan Ev, yapılan müdahaleye rağmen şehit oldu.

CENAZESİ UÇAKLA GÖNDERİLDİ