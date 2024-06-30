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        Şehit polis Cemalcan Ev memleketi Ordu'da toprağa verildi

        KOCAELİ'de göreve giderken trafik kazası geçirip şehit olan polis memuru Cemalcan Ev, memleketi Ordu'nun Gölköy ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2024 - 18:37 Güncelleme: 30.06.2024 - 18:40
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        Şehit polis Cemalcan Ev memleketi Ordu'da toprağa verildi
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        KOCAELİ'de göreve giderken trafik kazası geçirip şehit olan polis memuru Cemalcan Ev, memleketi Ordu'nun Gölköy ilçesinde toprağa verildi.

        Kaza dün saat 08.45 sıralarında Kocaeli Kartepe'de meydana geldi. Trafik polisi Cemalcan Ev, görev esnasında kullandığı motosiklet ile kaza yaptı. D-100 karayolundaki kaza sonucu polis memuru ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Cemalcan Ev, yapılan müdahaleye rağmen şehit oldu.

        CENAZESİ UÇAKLA GÖNDERİLDİ

        Şehit polis memuru Cemalcan Ev’in cenazesi, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü önünde yapılan töreninin ardından Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'ndan uçakla Ordu-Giresun Havalimanına getirildi. Ordu- Giresun Havalimanındaki karşılama törenine Ordu Valisi Muammer Erol, AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Celal Tezcan, protokol ve şehit yakınları katıldı.

        Meral ve Coşkun çiftinin 3 çocuklarından biri olan şehidin naaşı, memleketi Ordu'nun Gölköy ilçesinde bulunan belediye meydanına götürüldü. İlçe meydanında kılınan cenaze namazına şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra il ve ilçe protokol üyeleri de katıldı. Şehit polis memuru Cemalcan Ev’in annesi Meral Ev, çocuğunun tabutuna sarılarak ağladı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Cemalcan Ev, Kale Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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