Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu Valiliği: İkizce'de dün metrekareye 186,7 kilogram yağış düştü

        ORDUValiliği'nden yapılan açıklamaya göre; dün İkizce ilçesinde metrekareye 186,7, Çaybaşı ilçesinde 78,43, Ünye ilçesinde 89,8 kilogram yağış düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 11:41 Güncelleme: 08.07.2024 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu Valiliği: İkizce'de dün metrekareye 186,7 kilogram yağış düştü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ORDUValiliği'nden yapılan açıklamaya göre; dün İkizce ilçesinde metrekareye 186,7, Çaybaşı ilçesinde 78,43, Ünye ilçesinde 89,8 kilogram yağış düştü. Çaybaşı'nda 83 yaşındaki Hatice Kocakoç, sele kapılarak yaşamını yitirdi. Yağış sonrası bölgede 6 su baskını, 10 mahsur kalma ve 1 kayıp ihbarı yapıldı. İrili ufaklı heyelanlar oluşan bölgede belediye ekipleri, gece boyu çalışmalarına devam etti. Ordu Valisi Muammer Erol ile Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, selin yaşandığı bölgelerde incelemeler yaptı.

        Yoğun yağış sonrası dün kentin birçok noktasında su baskınları yaşanırken, İkizce ilçesindeki Fatih, Merkez, Kocaman, Beylerce, Kutluca, Bolluk ve Kurtköy mahallelerinde heyelanlar oluştu. İlçenin birçok noktasında hasar meydana gelirken, birçok mahalle yolu da kapandı. Belediye ekipleri, selin hasara yol açtığı noktalarda çalışmalarını sürdürüyor. Çay Mahallesi'nde yaşayan Hatice Kocakoç da evinin önündeki menfeze düşerek sel sularına kapıldı. Bölgedekilerin ihbarıyla bölgeye sevk edilen arama-kurtarma ekipleri, Kocakoç'un cansız bedenine evinden 2 kilometre uzakta ulaştı.

        'ÜNYE-İKİZCE KARA YOLU HEYELAN NEDENİYLE KAPANDI'

        Ordu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; dün İkizce ilçesinde metrekareye 186,7, Çaybaşı ilçesinde 78,43, Ünye ilçesinde 89,8 kilogram yağış düştü. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Meydana gelen yağış neticesinde 112 Acil Çağrı Merkezine 6 su baskını, 10 mahsur kalma ve 1 kayıp ihbarı yapılmıştır. Çaybaşı Çayır Mahallesi'nde 83 yaşında Hatice Kocakoç isimli vatandaşımızın evinin önünden geçen menfeze düşerek sel sularına kapıldığı ihbarı gelmiş olup, olay yerine ekiplerimiz yönlendirilmiştir. AFAD, itfaiye, jandarma, belediye ekipleri olay yerine intikal etmiştir. Kayıp şahsın cansız bedenine ulaşılmıştır. Ayrıca Ünye-İkizce kara yolu heyelan nedeniyle kapanmış olup, yol açma çalışmaları Karayolları tarafından yürütülmektedir. Ulaşım tali yollardan sağlanmaktadır. Rüsumat çalışmaları belediye ekipleri tarafından devam etmektedir. Yollarda, altyapı ve üstyapılarda hasarlar oluşmuştur. İlgili kurum ve kuruluşlar, yağışların ve sel sularının yol açtığı hasarları giderme çalışmalarını sürdürmektedir" denildi.

        '615 PERSONEL VE 259 İŞ MAKİNESİ İLE SAHADAYIZ'

        Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile son durumu aktardı. Güler, paylaşımda, "Yağışların olumsuz etkilerini hafifletmek için 615 personel ve 259 iş makinesi ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ordu’da tüm kurumlarımız ile vatandaşlarımızın yanındayız" ifadelerine yer verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadıköy'deki yük asansörü faciası kamerada
        Kadıköy'deki yük asansörü faciası kamerada
        İflas iddialarına cevap
        İflas iddialarına cevap
        'Made in Italy'nin ardındaki skandal
        'Made in Italy'nin ardındaki skandal
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        Arkadaşları "Yapma" dedi... Öldüren inat!
        Arkadaşları "Yapma" dedi... Öldüren inat!
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        Fransa'da sürpriz seçim: Şimdi ne olacak?
        Fransa'da sürpriz seçim: Şimdi ne olacak?
        Fransa'da sol ittifakın lideri Filistin sözünü yineledi
        Fransa'da sol ittifakın lideri Filistin sözünü yineledi
        Rebel Wilson Bodrum'da tatil yapıyor
        Rebel Wilson Bodrum'da tatil yapıyor
        Komşulardan "koku" ihbarı! Yalnız yaşayan kadının şüpheli ölümü!
        Komşulardan "koku" ihbarı! Yalnız yaşayan kadının şüpheli ölümü!
        Teknede aşk
        Teknede aşk
        Dehşet saçıp polisi bıçaklamıştı! Yaşlı adam tutuklanmadı!
        Dehşet saçıp polisi bıçaklamıştı! Yaşlı adam tutuklanmadı!
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        70 kere maşallah!
        70 kere maşallah!
        Dikkat! Şifrelerinizi hemen değiştirin
        Dikkat! Şifrelerinizi hemen değiştirin
        Eyfel Kulesi hakkında 6 ilginç detay!
        Eyfel Kulesi hakkında 6 ilginç detay!
        2024’te emeklilik avantajına dikkat!
        2024’te emeklilik avantajına dikkat!
        "Kalbimizdesin"
        "Kalbimizdesin"
        Boeing suçlamaları kabul etti! 243,6 milyon dolar ödeyecek
        Boeing suçlamaları kabul etti! 243,6 milyon dolar ödeyecek
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?

        Benzer Haberler

        Ordu'da yağışın etkili olduğu iki ilçede hasar tespiti yapılıyor
        Ordu'da yağışın etkili olduğu iki ilçede hasar tespiti yapılıyor
        GÜNCELLEME - Ordu'da sele kapılan kadın hayatını kaybetti
        GÜNCELLEME - Ordu'da sele kapılan kadın hayatını kaybetti
        Ordu sağanak sonrası sel suları can aldı: 1 ölü
        Ordu sağanak sonrası sel suları can aldı: 1 ölü
        Ordu'da sel sularına kapılan kadın hayatını kaybetti
        Ordu'da sel sularına kapılan kadın hayatını kaybetti
        Ordu'nun İkizce ilçesinde şiddetli yağış hasara neden oldu
        Ordu'nun İkizce ilçesinde şiddetli yağış hasara neden oldu
        Fındıkta 2024 ürünü tahmini rekolte tespit çalışmaları titizlikle yapılıyor...
        Fındıkta 2024 ürünü tahmini rekolte tespit çalışmaları titizlikle yapılıyor...