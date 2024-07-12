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        Ordu'da TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        ORDU'da park halindeki TIR'a çarparak dorsenin altına giren otomobilin sürücü Mustafa Ali Bayramoğlu (19), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 12:50 Güncelleme: 12.07.2024 - 12:55
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        Ordu'da TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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        ORDU'da park halindeki TIR'a çarparak dorsenin altına giren otomobilin sürücü Mustafa Ali Bayramoğlu (19), hayatını kaybetti. Bayramoğlu’nun kaza öncesi, “Yanıma gelmiş oturuyor, ellerimle oynuyor, yüzüme gülüyor, gözleri çok güzel bakıyor. TIR'ın altına girmeden önce hafızamın bana oynadığı bir oyun" paylaşımı yaptığı belirlendi.

        Kaza, Ünye ilçesi Yunus Emre Mahallesi Küçük Sanayi mevkisinde meydana geldi. Mustafa Ali Bayramoğlu yönetimindeki 52 LF 030 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki TIR'ın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, dorsenin altına girdi. Bölgedekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü güçlükle çıkardı. Yaralanan Bayramoğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bayramoğlu, burada kurtarılmadı.

        KAZADAN 1 SAAT ÖNCE PAYLAŞIM YAPMIŞ

        Bayramoğlu'nun kazadan yaklaşık 1 saat önce sosyal medya hesabından otomobil sürerken paylaşım yaptığı, paylaşımın üzerine de "Yanıma gelmiş oturuyor, ellerimle oynuyor, yüzüme gülüyor, gözleri çok güzel bakıyor. TIR'ın altına girmeden önce hafızamın bana oynadığı bir oyun" yazdığı ortaya çıktı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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