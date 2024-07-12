Ordu'da TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü öldü

ORDU'da park halindeki TIR'a çarparak dorsenin altına giren otomobilin sürücü Mustafa Ali Bayramoğlu (19), hayatını kaybetti. Bayramoğlu’nun kaza öncesi, “Yanıma gelmiş oturuyor, ellerimle oynuyor, yüzüme gülüyor, gözleri çok güzel bakıyor. TIR'ın altına girmeden önce hafızamın bana oynadığı bir oyun" paylaşımı yaptığı belirlendi.

Kaza, Ünye ilçesi Yunus Emre Mahallesi Küçük Sanayi mevkisinde meydana geldi. Mustafa Ali Bayramoğlu yönetimindeki 52 LF 030 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki TIR'ın dorsesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, dorsenin altına girdi. Bölgedekilerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü güçlükle çıkardı. Yaralanan Bayramoğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bayramoğlu, burada kurtarılmadı.