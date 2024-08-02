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        Özgür Özel: Açıklanan fındık fiyatı üreticiye ve fındıkla yaşayan kentlere ihanettir

        ORDU'da ziyaretlerde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Sakın fındıkta 165 liranın altına düşmeyin.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 15:49 Güncelleme: 02.08.2024 - 15:55
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        Özgür Özel: Açıklanan fındık fiyatı üreticiye ve fındıkla yaşayan kentlere ihanettir
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        ORDU'da ziyaretlerde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Sakın fındıkta 165 liranın altına düşmeyin. Bunun hakkı 180 liradır demeye geldik. Bugün bir amacımıza ulaştık, görünüyor. Apar topar fındık fiyatını açıkladılar. Fındık fiyatını 130, 133, 135 lira olarak açıklandı. Bu tamamen bir ihanettir. Bu, fındık üreticisine ve fındıkla yaşayan bu kentlere ihanettir" dedi.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Ordu'ya geldi. İlk olarak CHP Ordu İl Başkanlığı'nı ziyaret edip partililerle bir araya gelen Özel, ardından 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde CHP'nin kazandığı Altınordu Belediyesi'ne ziyarette bulundu. Belediye önünde karşılanan Özel, Belediye Başkanı Ulaş Tepe'yi makamında ziyaret etti. Özel, burada yaptığı konuşmasında, "Biz buraya iki amaçla geldik. Bir, fındık fiyatını bir an önce açıklamanızı talep etmek; iki, bu fındığın maliyetini Ziraat Odaları'nın 165 lira olarak belirlediğini belirtmek. Rize'de çay maliyeti 19 lira, fiyatı ise 17 lira olarak verildi. Buğday maliyeti 11,5 lira, fiyatı 9,25 lira olarak verildi. "Sakın fındıkta da 165 liranın altına düşmeyin. Bunun hakkı 180 liradır" demeye geldik. Bugün bir amacımıza ulaştık, görünüyor. Apar topar fındık fiyatını açıkladılar. Fındık fiyatı 130, 133, 135 lira olarak açıklandı. Bu tamamen bir ihanettir. Bu, fındık üreticisine ve fındıkla yaşayan bu kentlere ihanettir" dedi.

        Fındık fiyatının maliyetinin altında kaldığını söyleyen Özel, "Aman ha demeye, testi kırılmadan duyuralım demeye gelmiştik. Sabahın erken saatlerinde testi kırdılar. Biz tabii ki mitingimizi uyarı ve talep mitinginden, tepki ve protesto mitingine dönüştüreceğiz. İster istemez tabii ki bu fiyatların hızla revize edilmesini talep edeceğiz. Ama bu fiyatlarla sadece fındık üreticileri değil, fındığın bir milli ürün olarak, ihraç ürünü olarak üretildiği kentlere, o kentlerin ekonomisine inanılmaz katkıları olan bir ürün olarak, bu kentlerin tamamı etkilenmiştir" ifadelerini kullandı.

        'BU FİYAT BURADA KALIRSA, BU KARADENİZ'İN İFLASI DEMEKTİR'

        Fındık üreticilerine seslenen Özel, "Boynunu büküp oturdukça, bu sopalar fındık üreticisinin sırtından eksik olmayacak. Bunu görün artık. Dayak yemek vakti geçti. Artık bu haksızlığı yapanlara gücünüzü gösterme vakti gelmiştir. Fındıkçının bütün çağrısı bu yöndedir. Sesinizi yükseltin, bu fiyat burada kalırsa, bu Karadeniz'in iflası demektir. İflasa isyan edip hakkımızı hep birlikte alacağız" diye konuştu.

        Altınordu Belediyesi'ndeki açıklamasının ardından Özel, Gülyalı ilçesi Turnasuyu Mahallesi'ndeki fındık bahçesinde fındık üreticileriyle buluştu. Üreticilerden fındık maliyeti ve açıklanan fiyat karşısında memnun olup olmadıkları hakkında bilgiler alan Özel, öğle yemeğini de bahçede üretici ve partililerle birlikte, Ordu yöresi yemeklerinin bulunduğu yer sofrasında yedi. Özel'in Ordu ziyaretlerine partinin il ve bölge milletvekilleri ile CHP Giresun İl Teşkilatı da eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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