Özgür Özel: Açıklanan fındık fiyatı üreticiye ve fındıkla yaşayan kentlere ihanettir

ORDU'da ziyaretlerde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Sakın fındıkta 165 liranın altına düşmeyin. Bunun hakkı 180 liradır demeye geldik. Bugün bir amacımıza ulaştık, görünüyor. Apar topar fındık fiyatını açıkladılar. Fındık fiyatını 130, 133, 135 lira olarak açıklandı. Bu tamamen bir ihanettir. Bu, fındık üreticisine ve fındıkla yaşayan bu kentlere ihanettir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Ordu'ya geldi. İlk olarak CHP Ordu İl Başkanlığı'nı ziyaret edip partililerle bir araya gelen Özel, ardından 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde CHP'nin kazandığı Altınordu Belediyesi'ne ziyarette bulundu. Belediye önünde karşılanan Özel, Belediye Başkanı Ulaş Tepe'yi makamında ziyaret etti. Özel, burada yaptığı konuşmasında, "Biz buraya iki amaçla geldik. Bir, fındık fiyatını bir an önce açıklamanızı talep etmek; iki, bu fındığın maliyetini Ziraat Odaları'nın 165 lira olarak belirlediğini belirtmek. Rize'de çay maliyeti 19 lira, fiyatı ise 17 lira olarak verildi. Buğday maliyeti 11,5 lira, fiyatı 9,25 lira olarak verildi. "Sakın fındıkta da 165 liranın altına düşmeyin. Bunun hakkı 180 liradır" demeye geldik. Bugün bir amacımıza ulaştık, görünüyor. Apar topar fındık fiyatını açıkladılar. Fındık fiyatı 130, 133, 135 lira olarak açıklandı. Bu tamamen bir ihanettir. Bu, fındık üreticisine ve fındıkla yaşayan bu kentlere ihanettir" dedi.

Fındık fiyatının maliyetinin altında kaldığını söyleyen Özel, "Aman ha demeye, testi kırılmadan duyuralım demeye gelmiştik. Sabahın erken saatlerinde testi kırdılar. Biz tabii ki mitingimizi uyarı ve talep mitinginden, tepki ve protesto mitingine dönüştüreceğiz. İster istemez tabii ki bu fiyatların hızla revize edilmesini talep edeceğiz. Ama bu fiyatlarla sadece fındık üreticileri değil, fındığın bir milli ürün olarak, ihraç ürünü olarak üretildiği kentlere, o kentlerin ekonomisine inanılmaz katkıları olan bir ürün olarak, bu kentlerin tamamı etkilenmiştir" ifadelerini kullandı.