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        Tartıştığı ağabeyini öldürüp, aynı silahla intihar etti

        ORDU'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı ağabeyi Sinan Küçük'ü (56) tabanca ile vurarak öldüren Serhan Lütfü Küçük (54), aynı silahla yaşamına son verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 15:57 Güncelleme: 04.08.2024 - 16:00
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        Tartıştığı ağabeyini öldürüp, aynı silahla intihar etti
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        ORDU'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı ağabeyi Sinan Küçük'ü (56) tabanca ile vurarak öldüren Serhan Lütfü Küçük (54), aynı silahla yaşamına son verdi.

        Olay, dün akşam saatlerinde Perşembe ilçesi Kaleyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Sinan Küçük ile kardeşi Serhan Lütfü Küçük arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi Serhan Lütfü Küçük, ağabeyi Sinan Küçük'e tabancayla ateş etti. Serhan Lütfü Küçük, ardından aynı tabanca ile kendini vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 kardeşin hayatını kaybettiği belirledi. Cenazeler, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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