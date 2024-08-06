Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da savcının darbedilmesine 1 tutuklama

        ORDU'da savcı ile restoran sahibi ve çalışanlarının tartışma sonrası gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 3 kişiden mekan sahiplerinden Erkan Güleç (49) tutuklandı, Ercan Güleç (52) ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 11:29 Güncelleme: 06.08.2024 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da savcının darbedilmesine 1 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        ORDU'da savcı ile restoran sahibi ve çalışanlarının tartışma sonrası gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 3 kişiden mekan sahiplerinden Erkan Güleç (49) tutuklandı, Ercan Güleç (52) ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mekanda çalışan Abdussamed Arpacı (25) hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

        Olay, 4 Ağustos'ta saat 20.30 sıralarında Aybastı ilçesindeki ızgara salonunda meydana geldi. Ünye ilçesinde savcı olan Mücahit Şamil Koca, ailesiyle yemek yemek için Perşembe Yaylası'ndaki 'Güleç Izgara' adlı restorana gitti. Savcı Mücahit Şamil Koca, işletme çalışanlarına yemeklerinin kaç dakikada hazır olacağını sordu. İddiaya göre, çalışanlar tarafından savcıya 20 dakika ile 1 saat arasında farklı zaman aralıkları söylendi, bunun üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışma anları, iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi. Görüntülerde savcı Koca'nın restorandaki diğer kişilerle mekan dışında arbede yaşadığı görüldü. Olayın ardından jandarmayı çağıran Savcı Koca, aralarında mekanın sahiplerinin de bulunduğu kişilerden şikayetçi oldu. Jandarma tarafından gözaltına alınan 15 kişiden 12'si adliyeye çıkarılmadan serbest bırakıldı. Savcı Koca, kendisi ve yakınlarının darbedildiği iddiasıyla mekan sahipleri Erkan Güleç, Ercan Güleç ve çalışan Abdussamed Arpacı'dan şikayetçi oldu. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Erkan Güleç tutuklandı, Abdussamed Arpacı hakkında adli kontrol kararı verildi, Ercan Güleç ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Filenin Sultanları, yarı final için sahada!
        Filenin Sultanları, yarı final için sahada!
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Tunç'tan açıklama
        Instagram ne zaman açılacak? Bakan Tunç'tan açıklama
        Davayı kazandı asfaltı parçaladı!
        Davayı kazandı asfaltı parçaladı!
        Musk'tan bir Yusuf Dikeç paylaşımı daha
        Musk'tan bir Yusuf Dikeç paylaşımı daha
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mourinho'nun Lille 11'i
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        Hayatı boyunca tek bir gıda ile beslenince bakın başına ne geldi!
        Hayatı boyunca tek bir gıda ile beslenince bakın başına ne geldi!
        Kira tavanında yeniden ÜFE zamanı
        Kira tavanında yeniden ÜFE zamanı
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        Tacize karşı köpek tavsiyesi
        Tacize karşı köpek tavsiyesi
        Cinayet görüntüleri yayımlandı
        Cinayet görüntüleri yayımlandı
        Tarla yolunda acı kaza! Eşi öldü, kendisi ağır yaralı
        Tarla yolunda acı kaza! Eşi öldü, kendisi ağır yaralı
        İngiltere sokakları karıştı!
        İngiltere sokakları karıştı!
        Köpeği öldürüp aracına yükledi!
        Köpeği öldürüp aracına yükledi!
        Elon Musk'dan OpenAI kurucularına 'ihanet' davası!
        Elon Musk'dan OpenAI kurucularına 'ihanet' davası!
        'Hızlı ve sessiz katil': Suda boğulma her yıl 250 bin kişinin ölüm nedeni
        'Hızlı ve sessiz katil': Suda boğulma her yıl 250 bin kişinin ölüm nedeni
        ABD yargısı: Google yasa dışı tekel oluşturdu
        ABD yargısı: Google yasa dışı tekel oluşturdu
        Balkonda oturan yaşlı çift pompalı tüfekle vuruldu!
        Balkonda oturan yaşlı çift pompalı tüfekle vuruldu!
        Biden ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi
        Biden ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi
        Anadolu'dan Olimpiyatlara 19 farklı ürün
        Anadolu'dan Olimpiyatlara 19 farklı ürün

        Benzer Haberler

        Ordu'da restoranda yaşanan tartışma ile ilgili başsavcılık ve savcıdan açık...
        Ordu'da restoranda yaşanan tartışma ile ilgili başsavcılık ve savcıdan açık...
        GÜNCELLEME - Ordu'da Cumhuriyet Savcısı ve ailesinin darbedildiği iddiasıyl...
        GÜNCELLEME - Ordu'da Cumhuriyet Savcısı ve ailesinin darbedildiği iddiasıyl...
        Ordu'da Cumhuriyet Savcısı ve ailesinin darp edildiği iddiasıyla 3 kişi göz...
        Ordu'da Cumhuriyet Savcısı ve ailesinin darp edildiği iddiasıyla 3 kişi göz...
        Ordu'da protokol üyeleri üreticilerle fındık hasadı gerçekleştirdi
        Ordu'da protokol üyeleri üreticilerle fındık hasadı gerçekleştirdi
        Karadeniz turizmine kazandırılan Fatsa Adası alternatif gezi rotası oldu
        Karadeniz turizmine kazandırılan Fatsa Adası alternatif gezi rotası oldu
        Ordu'da karı-koca patpat kazası geçirdi: 1 ölü, 1 yaralı
        Ordu'da karı-koca patpat kazası geçirdi: 1 ölü, 1 yaralı