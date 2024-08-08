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        Evin balkonundan beton zemine düşen bebek hayatını kaybetti

        ORDU'nun Kabataş ilçesinde oyun oynadığı evin balkonundan düşen 1,5 yaşındaki Talha Alp Kartal hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 20:11 Güncelleme: 08.08.2024 - 20:15
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        Evin balkonundan beton zemine düşen bebek hayatını kaybetti
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        ORDU'nun Kabataş ilçesinde oyun oynadığı evin balkonundan düşen 1,5 yaşındaki Talha Alp Kartal hayatını kaybetti.

        Olay, Kabataş ilçesi Beylerli Mahallesi’nde bulunan binanın ikinci katında meydana geldi. İkinci kattaki evlerinin balkonunda oynayan Taha Alp Kartal, korkulukları aşarak yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düştü. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Talha Alp Kartal, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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