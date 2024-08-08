Hastaneden çıkıp yolun karşısındaki eczaneden ilaç almak istedi; otomobilin çarpmasıyla öldü

ORDU'da hastanedençıktıktan sonra, yolun karşısında bulunan eczaneden ilaç almak isteyen Merve Yürük (35), otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Ünye Devlet Hastanesi'nin önünde bulunan kavşakta meydana geldi. Ünye’den Fatsa ilçesi istikametine seyir halinde olan Fatih O. yönetimindeki 52 ACV 759 plakalı otomobil, doktora muayene olduktan sonra eczaneden ilaç almak için yolun karşısına geçmeye çalışan Merve Yürük’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç kadın savrularak yola düştü. Ağır yaralanan kadın, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Merve Yürük, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.