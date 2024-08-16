Otomobil, hendeğe düşüp, istinat duvarına çarptı; 2 ölü

Kaza, saat 03.00 sıralarında Altınordu ilçesi Dedeli Mahallesi Ordu-Ulubey kara yolunda meydana geldi. Delikkaya Kavşağı'na gelen Yaşar Özyurt'un kullandığı 52 ACS 493 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak hendeğe düşüp, takla atarak istinat duvarına çarptı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yaşar Özyurt ile yanındaki Murat Hasan Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. 2 arkadaşın cenazesi, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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