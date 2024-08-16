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        Otomobil, hendeğe düşüp, istinat duvarına çarptı; 2 ölü

        ORDU'dahendeğe düşüp takla atarak istinat duvarına çarpan otomobildeki sürücü Yaşar Özyurt (31) ile yanındaki arkadaşı Murat Hasan Öztürk (39), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 12:43 Güncelleme: 16.08.2024 - 12:45
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        Otomobil, hendeğe düşüp, istinat duvarına çarptı; 2 ölü
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        ORDU'dahendeğe düşüp takla atarak istinat duvarına çarpan otomobildeki sürücü Yaşar Özyurt (31) ile yanındaki arkadaşı Murat Hasan Öztürk (39), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 03.00 sıralarında Altınordu ilçesi Dedeli Mahallesi Ordu-Ulubey kara yolunda meydana geldi. Delikkaya Kavşağı'na gelen Yaşar Özyurt'un kullandığı 52 ACS 493 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak hendeğe düşüp, takla atarak istinat duvarına çarptı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yaşar Özyurt ile yanındaki Murat Hasan Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. 2 arkadaşın cenazesi, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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