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        15 yaşındaki sürücünün kullandığı 'patpat' devrildi; anne öldü, kendisi ile kardeşi yaralandı

        ORDU'nun Çatalpınar ilçesinde 15 yaşındaki sürücü O.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.08.2024 - 00:42 Güncelleme: 17.08.2024 - 00:45
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        15 yaşındaki sürücünün kullandığı 'patpat' devrildi; anne öldü, kendisi ile kardeşi yaralandı
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        ORDU'nun Çatalpınar ilçesinde 15 yaşındaki sürücü O.E.'nin kullandığı 'patpat' diye bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu annesi Esme Ekin (39) yaşamını yitirdi, kendisi ile kardeşi E.E. yaralandı.

        Kaza, saat 20.00 sıralarında Çatalpınar ilçesine bağlı Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, O.E. yönetimindeki patpat, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Sürücü ile patpatın kasasında bulunan annesi Esme Ekin ve kardeşi E.E., yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Esme Ekin, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. O.E. ve E.E.’nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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