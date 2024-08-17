Almanya'dan Ordu'ya fındık hasadına gelen gurbetçi, girdiği ırmakta boğuldu

ALMANYA'dan fındık hasadı için ailesiyle Ordu'ya gelen Orhan Yüksel (58), serinlemek için girdiği ırmakta boğuldu.

Olay, saat 15.00 sıralarında Altınordu ilçesi Alınca Mahallesi'nde meydana geldi. Almanya'da yaşayan ve geçen hafta Ordu'ya fındık hasadı için gelen Orhan Yüksel, serinlemek için Turnasuyu Irmağı’na girdi. Bir süre sonra Yüksel’i ırmakta hareketsiz gören ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine jandarma, sağlık ve cankurtaranlar sevk edildi. Ekipler tarafından çıkarılan Yüksel’in hayatını kaybettiği belirlendi. Yüksel’in cansız bedeni otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.