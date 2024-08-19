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        Arazide 20 metreden yuvarlanan 88 koyunu öldü

        ORDU'nun Kabadüz ilçesinde arazide yaklaşık 20 metre yükseklikten yuvarlanan 91 koyundan 88'i öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 17:23 Güncelleme: 19.08.2024 - 17:25
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        Arazide 20 metreden yuvarlanan 88 koyunu öldü
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        ORDU’nun Kabadüz ilçesinde arazide yaklaşık 20 metre yükseklikten yuvarlanan 91 koyundan 88’i öldü. Hayvanların sahibi Tufan Karakaya (45), “Bence koyunlar dar ve eğimli bir yerden geçerken, önüne çıkan yabani hayvanlardan ürküyor ve kaçıyorlar, kaçarlarken de birbirlerini eziyorlar” dedi.

        Olay, Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası’nda meydana geldi. Yaprakbaşı obasında hayvancılık yapan Tufan Karakaya’ya ait 91 koyun, otlarken dar ve yokuşlu araziden geçerken yaklaşık 20 metre yükseklikten yuvarlandı. Koyunlardan 88’i ile 1 bekçi köpeği öldü. Bir süre sonra olay yerine gelen Karakaya, durumu Karadüz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bildirdi. Ölen koyunlar, yapılan incelemenin ardından belediye ekipleri tarafından açılan çukura gömüldü.

        Tufan Karakaya, “Bence koyunlar dar ve eğimli bir yerden geçerken, önüne çıkan yabani hayvanlardan ürküyor ve kaçıyorlar, kaçarlarken de birbirlerini eziyorlar. Kimisinin boynu kırılıyor, kimisi ise boğularak ölüyor. Hiçbirinde bir ısırık veya bir kan yok. 88 koyunum telef oldu. Yapacak bir şey yok. Tarım Orman Müdürlüğü’ne başvurumuzu yaptık. Gelip baktılar. Bakalım ne olacak” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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