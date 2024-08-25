ORDU Mide ameliyatı sonrası öldü; doktorla videosu ortaya çıktı (VİDEO EKLENDİ)

ORDU'da geçirdiği mide tüpü ameliyatının ardından rahatsızlanan, 2 ameliyat daha olduktan sonra hayatını kaybeden Neslihan Yılmaz'ın (26) operasyon sonrası videosu ortaya çıktı. Ameliyatı yapan Opr. Dr. E.A.’nın kendi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda Neslihan ile sohbet ettiği, hastanın durumu hakkında bilgilendirmelerde bulunduğu görüldü.

Samsun'un Terme ilçesinde yaşayan Yılmaz ailesinin 3 çocuğundan, Ankara'da çağrı merkezinde çalışan Neslihan Yılmaz, fazla kilolarından kurtulmak amacıyla Ordu'nun Fatsa ilçesindeki bir özel hastanede ameliyat olmaya karar verdi. 27 Mayıs’ta yapılan tahlillerin ardından aynı gün operasyona alınan Yılmaz, 3 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edildi. Eve döndüğünde rahatsızlanan Yılmaz, yeniden hastaneye gitti. Neslihan Yılmaz, 12 ve 17 Haziran 2024 tarihlerinde her biri yaklaşık 5 saat süren 2 operasyon daha geçirdi. Neslihan Yılmaz, 21 Haziran’da hayatını kaybetti. Kızlarını kaybeden Yılmaz ailesi, operasyonu gerçekleştiren genel cerrahi uzmanı ve diğer kusuru bulunan kişilerden 'Taksirle ölüme neden olma ve sair suçlar' gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. Doktor E.A. ise üzerine atılı suçlamaları reddetti.