Ordu'da kara yolunda heyelan

Kentte 2 gündür aralıklarla sağanak etkili olurken, Çatalpınar ilçesi Sayacatürk Mahallesi Fatsa-Aybastı kara yolunda saat 13.00 sıralarında heyelan oluştu. Yamaçtan kayan toprak ve kayalar yola aktı. Yol ulaşıma kapanırken, Karayolları ve belediye ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.