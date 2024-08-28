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        Tabutun üzerine 'Fındık öldü ruhuna Fatiha' yazıp, sosyal medyada canlı yayın yaptı

        ORDU'dafındık üreticisi Onur Güngör, kahverengi kokarcanın ürüne zarar verdiğine dikkat çekmek için temsili bir tabuta 'Fındık öldü ruhuna Fatiha' yazıp, sosyal medyada canlı yayın yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 13:49 Güncelleme: 28.08.2024 - 13:55
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        Tabutun üzerine 'Fındık öldü ruhuna Fatiha' yazıp, sosyal medyada canlı yayın yaptı
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        ORDU'dafındık üreticisi Onur Güngör, kahverengi kokarcanın ürüne zarar verdiğine dikkat çekmek için temsili bir tabuta 'Fındık öldü ruhuna Fatiha' yazıp, sosyal medyada canlı yayın yaptı. Güngör, "Fındık üreticisi olarak çare arıyoruz. Bu yıl bahçeye girmedim, yaptığım hesaplara göre 50 bin lira zarar ediyorum" dedi.

        Fatsa ilçesinde fındık üreticisi Onur Güngör, son dönemde Orta Karadeniz'de artış gösteren ve birçok üreticinin ürününe zarar veren kahverengi kokarcaya dikkat çekmek için Fatsa Cumhuriyet Meydanı'nda eylem yaptı. Temsili bir tabuta 'Fındık öldü ruhuna Fatiha' yazıp, sosyal medyada canlı yayın yapan Güngör, "Burada propaganda yapmıyoruz. Burada siyasi hiçbir paylaşım yapmıyoruz. Fındık üreticisi olarak çare arıyoruz. Bu yıl bahçeye girmedim. Bahçemden numune aldım getirdim numuneyi tüccara verdim, yaptığım hesaplara göre 50 bin lira zarar ediyorum. Biraz evvel üreticinin bir tanesi, 150 bin lira zarar ettiğini söyledi. Bir de bu rakamlar yarın esnafa, ticarete yansıyacak. O yüzden bunun ciddiye alınması ve bununla ilgili önlem alınması için bir şekilde şok etkisi yaratmamız gerekiyordu. Bir şekilde dikkat çekmemiz gerekiyordu. Fakat bugün hala bakıyorum yetkili saydığımız ya da taleplerimizi Ankara'ya götürecek insanların umurunda değil" dedi.

        'BELKİ SESİMİZİ DUYARLAR'

        Kahverengi kokarca zararlısının fındık üzerinde olumsuz etki bıraktığını ifade eden Güngör, "Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) bağlı çiftçiyim. Benim 16 dönüm bahçeme kokarca hasarından dolayı fındık toplamaya girmedim. 16 dönüm yere tırpan vurdurdum. Gübre attım, bahçesini temizlettim. 37 bin lira para verdim. Benim gibi bir fakir, 37 bin lira zararda. Toplanacak fındık hariç. Şimdi belki bu olay bir şok etkisi yaratır da bu fotoğraflar yayılarak Ankara'ya gider. Belki sesimizi duyarlar" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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