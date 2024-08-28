Tabutun üzerine 'Fındık öldü ruhuna Fatiha' yazıp, sosyal medyada canlı yayın yaptı

ORDU'dafındık üreticisi Onur Güngör, kahverengi kokarcanın ürüne zarar verdiğine dikkat çekmek için temsili bir tabuta 'Fındık öldü ruhuna Fatiha' yazıp, sosyal medyada canlı yayın yaptı. Güngör, "Fındık üreticisi olarak çare arıyoruz. Bu yıl bahçeye girmedim, yaptığım hesaplara göre 50 bin lira zarar ediyorum" dedi.

Fatsa ilçesinde fındık üreticisi Onur Güngör, son dönemde Orta Karadeniz'de artış gösteren ve birçok üreticinin ürününe zarar veren kahverengi kokarcaya dikkat çekmek için Fatsa Cumhuriyet Meydanı'nda eylem yaptı. Temsili bir tabuta 'Fındık öldü ruhuna Fatiha' yazıp, sosyal medyada canlı yayın yapan Güngör, "Burada propaganda yapmıyoruz. Burada siyasi hiçbir paylaşım yapmıyoruz. Fındık üreticisi olarak çare arıyoruz. Bu yıl bahçeye girmedim. Bahçemden numune aldım getirdim numuneyi tüccara verdim, yaptığım hesaplara göre 50 bin lira zarar ediyorum. Biraz evvel üreticinin bir tanesi, 150 bin lira zarar ettiğini söyledi. Bir de bu rakamlar yarın esnafa, ticarete yansıyacak. O yüzden bunun ciddiye alınması ve bununla ilgili önlem alınması için bir şekilde şok etkisi yaratmamız gerekiyordu. Bir şekilde dikkat çekmemiz gerekiyordu. Fakat bugün hala bakıyorum yetkili saydığımız ya da taleplerimizi Ankara'ya götürecek insanların umurunda değil" dedi.