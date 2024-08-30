Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Soydan: Kahverengi kokarcada kışlak mücadelesi yapılması gerekiyor

        TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu'daki kahverengi kokarca hasarı ile ilgili, "Bakanlığın desteğiyle beraber bütün tarım alanlarında bir kışlak mücadelesi yapılması gerekiyor" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 11:11 Güncelleme: 30.08.2024 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Soydan: Kahverengi kokarcada kışlak mücadelesi yapılması gerekiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu’daki kahverengi kokarca hasarı ile ilgili, “Bakanlığın desteğiyle beraber bütün tarım alanlarında bir kışlak mücadelesi yapılması gerekiyor” dedi.

        Ordu’da kahverengi kokarca hasarından dolayı birçok üretici fındıktan beklediği verimi alamadı. Bölgede etkisini 2 senedir artırarak devam eden kahverengi kokarcayla mücadele çalışmaları ise devam ediyor. TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, kahverengi kokarca zararlısının bölgede bıraktığı hasar ve zararlıyla mücadele hakkında bilgiler verdi. Kokarca zararlısına karşı yeteri kadar mücadele edemeyen fındık üreticilerinin mağdur olduğunu anlatan Soydan, “Aslında yapılan ilaçlamanın olumlu olduğunu söylemek isterim. Özellikle mayıs ve haziran ayında yapılan mücadeleler, şu anda olumlu sonuçlar vermiştir ama maalesef hasat zamanı geldi. Hasadı yaptıktan sonra, kokarcadan dolayı hasatta ciddi zararların olduğunu gördük. Lokal bir şekilde fındıkta 20’nin, 30’un altına inen randıman gördük, çürük miktarlarını gördük. Fındıkta urlaşma, hatta bahçelerde fındıkların döküldüğünü gördük. Bu nedir? Yani, mücadele yapılmayan yerler bunun zararını daha fazla görmüştür. Mücadele yapan üreticilerimiz bugün fındığını satabilir durumdadır. Ancak mücadele yapamayan üreticilerimiz fındığını satmaya yer arıyor” diye konuştu.

        ‘TARIM BAKANLIĞI’NIN TOPLU İLAÇLAMA ANLAMINDA BİR PROJE YAPMASINI BEKLİYORUZ’

        Kahverengi kokarcayla topyekun mücadelenin önemine değinen Soydan, “Muhakkak bir kışlak mücadelesinin yapılması lazım. Bununla ilgili de biz, devletin, Tarım Bakanlığı’nın toplu ilaçlama anlamında bir proje yapmasını bekliyoruz. Taleplerimiz de var. Bizler Ziraat Odaları olarak buna hazırız. Tarım müdürlükleri hazır, diğer kurumlar da işin içine girerek bakanlığın desteğiyle beraber bütün tarım alanlarında bir kışlak mücadelesi yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

        “40 LİRAYA DÜŞEN FİYATLAR VAR”

        Bazı alıcıların kokarca bahanesiyle fındıktan randıman düşürdüğünü söyleyen Soydan, “Gerçek ne ise onun yapılması lazım. Ama bugün bakıyoruz, 60 liraya, 50 liraya, 40 liraya düşen fiyatlar var. Bunlar kabul edilebilir bir şey değil. Burada muhakkak bir düzeltme yapılması lazım. Bizler burada üreticilerin rahatlıkla fındığını çarşıya, pazara, alıcıya götürmesini istiyoruz. Çünkü fındık bizim her şeyimiz. Bunun gelecek yılı da var. Üretici aslında çok ciddi bir mücadele yaptı ve fındığına baktı. ‘Bu mahallede kokarca zararı var’ denilen yerlerde bile 50 randımanın üzerinde gelen fındıklar var. Bunu çok dikkate almak lazım. Fındıkta kokarca var, zarar var diyerek de bunu olumsuz yansıtmamak lazım” dedi.

        ÜRETİCİLER FINDIĞINI SATAMADI

        Ordu’nun Perşembe ilçesinde fındık üreticiliği yapan Ayten Saka, kahverengi kokarcadan dolayı ürününü satamadığını belirterek, “Ağaçlarımızı kuruttu. Kokarca yaprakların altına, incirin içine girmiş, yuva yapmış. Her şeye, fasulyeye de zarar vermiş. Kokarcadan 2 senedir yiyemiyoruz. Fındığı satamadık, duruyor, randıman da ölçtürmedik, fındığı almıyorlarmış. Adamın biri fındığını döktü, fındığını almadılar” diye konuştu.

        Fındık üreticisi Nihal Saka ise “Ben bu sene fındık topladım. Her dalda inanamayacağınız kadar karınca yuvası kadar kokarcanın her boyu vardı. Miniği, bir büyüğü, onun da büyüğü. Tüm fındık bahçesi üzerimize gelecek kadar kokarca vardı. Bu kadar Ziraat Odası var, Tarım Bakanlığı var, nasıl oluyor da bir böcekle biz mücadele edemiyoruz, baş edemiyoruz bunu çözemedim. Yetkililere diyorum ki, bu korkunç bir gerçek, korkunç bir sonucu var. Bütün doğa mahvolmak üzere. Bütün meyvelerden umudumuzu kestik. Bahçeye ektiğimiz üründen verim alamayacaksak biz nasıl umutlanacağız?” ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çocukları çuvala koyup motosikletle taşıdılar!
        Çocukları çuvala koyup motosikletle taşıdılar!
        Gözler Putin'in Moğolistan ziyaretinde
        Gözler Putin'in Moğolistan ziyaretinde
        Amcası azmettirdi! İstanbul'un göbeğinde kan davası cinayeti
        Amcası azmettirdi! İstanbul'un göbeğinde kan davası cinayeti
        Binlerce kişiden Netanyahu hükümetine istifa çağrısı
        Binlerce kişiden Netanyahu hükümetine istifa çağrısı
        Bu resimde biri saklanıyor!
        Bu resimde biri saklanıyor!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i
        İşte Beşiktaş'ın 11'i
        9 hayalet gezegene ne oldu?
        9 hayalet gezegene ne oldu?
        Penaltılar için flaş yorum!
        Penaltılar için flaş yorum!
        Türkiye'nin yarısı yağmurlu! Meteoroloji'den bazı kentler için uyarı
        Türkiye'nin yarısı yağmurlu! Meteoroloji'den bazı kentler için uyarı
        TSK tarihinde bir ilk!
        TSK tarihinde bir ilk!
        Bedava bilet işe yaradı
        Bedava bilet işe yaradı
        Paralimpik'te tarihi başarı!
        Paralimpik'te tarihi başarı!
        Psikolojiniz bağırsaklarınızı yönetiyor olabilir!
        Psikolojiniz bağırsaklarınızı yönetiyor olabilir!
        "10 bölüm zor dayandık"
        "10 bölüm zor dayandık"
        Sol Bamba hayatını kaybetti!
        Sol Bamba hayatını kaybetti!
        Doktorlar uyardı: Sosyal medya kararı
        Doktorlar uyardı: Sosyal medya kararı
        "Pansuman"
        "Pansuman"
        Prof. Görür'den bir uyarı daha
        Prof. Görür'den bir uyarı daha
        İşte 800 metre uzunluğundaki apartman bloğu!
        İşte 800 metre uzunluğundaki apartman bloğu!
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Avrupa'da dikkat çeken transferler

        Benzer Haberler

        Av yasağının sona ermesiyle Ordu'da balıkçı tezgahları şenlendi
        Av yasağının sona ermesiyle Ordu'da balıkçı tezgahları şenlendi
        Ordu'da "evde nüfus cüzdanı" hizmetinden bugüne kadar 6 bin 500 kişi yararl...
        Ordu'da "evde nüfus cüzdanı" hizmetinden bugüne kadar 6 bin 500 kişi yararl...
        Ordulu balıkçılar av için mavi sulara açıldı
        Ordulu balıkçılar av için mavi sulara açıldı
        Motosiklet, baba ile kızına çarptı: Cansu öldü, 2 yaralı (2)
        Motosiklet, baba ile kızına çarptı: Cansu öldü, 2 yaralı (2)
        Motosiklet, baba ile kızına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        Motosiklet, baba ile kızına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
        Tartışma sonrası pompalı tüfekle rastgele çevreye ateş açtı; 2 gözaltı
        Tartışma sonrası pompalı tüfekle rastgele çevreye ateş açtı; 2 gözaltı