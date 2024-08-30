Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Tartışma sonrası pompalı tüfekle rastgele çevreye ateş açtı; 2 gözaltı

        ORDU'da ev önünde içki içilmesi nedeniyle çıkan tartışmada pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açan Mehmet A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 11:40 Güncelleme: 30.08.2024 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tartışma sonrası pompalı tüfekle rastgele çevreye ateş açtı; 2 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ORDU'da ev önünde içki içilmesi nedeniyle çıkan tartışmada pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açan Mehmet A. ile babası İsmail A., gözaltına alındı.

        Olay, dün Ünye ilçesi Liseler Mahallesi'nde meydana geldi. Murat D., iddiaya göre evlerinin önünde kardeşi ile içki içen Mehmet A.'yı kalkması için uyardı. Uyarıya aldırmayan Mehmet A. ile Murat D. arasında tartışma çıktı. Mehmet A.'nın babası İsmail A.'nın dahil olması ile tartışma büyüdü. Tartışma sürerken, eve giren Mehmet A. aldığı pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açtı. O anlar, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Mehmet A. ve babası İsmail A. gözaltına alınırken, olay yerinde 3 kartuş bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        1155 rakımlı tepede beyaz bayrak
        1155 rakımlı tepede beyaz bayrak
        Siyasilerden 30 Ağustos mesajları
        Siyasilerden 30 Ağustos mesajları
        Atatürk’ün Kocatepe'deki anıt fotoğrafı: 'Kurtuluş abidesi'nin hikayesi
        Atatürk’ün Kocatepe'deki anıt fotoğrafı: 'Kurtuluş abidesi'nin hikayesi
        Habertürk kahramanların mezarlığında
        Habertürk kahramanların mezarlığında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        Adana'da sokak ortasında vahşet! Eşini parke taşıyla döverek öldürdü
        Adana'da sokak ortasında vahşet! Eşini parke taşıyla döverek öldürdü
        "Engellendin koçum"
        "Engellendin koçum"
        10 soruda enflasyon düzeltmesi
        10 soruda enflasyon düzeltmesi
        Muhtemel rakipler belli oldu
        Muhtemel rakipler belli oldu
        İnternet abone sayısı 93,3 milyon oldu
        İnternet abone sayısı 93,3 milyon oldu
        Galatasaray'dan bir gece iki transfer!
        Galatasaray'dan bir gece iki transfer!
        Denizlerin de sultanları
        Denizlerin de sultanları
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?
        Tırnak makası olmadan önce insanlar tırnaklarını nasıl keserdi?
        Kayseri'de 8 milyon yıllık 'dev' kafatası!
        Kayseri'de 8 milyon yıllık 'dev' kafatası!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        İşte Harry Potter filmleri burada çekildi!
        İşte Harry Potter filmleri burada çekildi!
        Batı Nil Virüsü nasıl bulaşıyor?
        Batı Nil Virüsü nasıl bulaşıyor?
        Harris'ten resmen aday olduktan sonra ilk röportaj
        Harris'ten resmen aday olduktan sonra ilk röportaj

        Benzer Haberler

        TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Soydan: Kahverengi kokarcada kışlak mücadelesi ya...
        TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Soydan: Kahverengi kokarcada kışlak mücadelesi ya...
        TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Soydan: Kavherengi kokarcada kışlak mücadelesi ya...
        TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Soydan: Kavherengi kokarcada kışlak mücadelesi ya...
        Karadenizli balıkçılar yeni sezonda palamuttan umutlu
        Karadenizli balıkçılar yeni sezonda palamuttan umutlu
        Ordu'da aracın çarptığı karaca tedavi altına alındı
        Ordu'da aracın çarptığı karaca tedavi altına alındı
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Ordu'da konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Ordu'da konuştu:
        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Enver Yılmaz, Ordu'da konuştu:
        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Enver Yılmaz, Ordu'da konuştu: