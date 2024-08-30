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        Motosiklet, baba ile kızına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

        ORDU'da, motosiklet, yolun karşısına geçen Nurettin Öztürk ile kızı Cansu Öztürk'e (7) çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 12:25 Güncelleme: 30.08.2024 - 12:30
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        Motosiklet, baba ile kızına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
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        ORDU’da, motosiklet, yolun karşısına geçen Nurettin Öztürk ile kızı Cansu Öztürk’e (7) çarptı. Kazada Cansu Öztürk hayatını kaybederken, babası ile motosiklet sürücüsü Efe Kavas (19) yaralandı.

        Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Altınordu ilçesi Şahincili Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde meydana geldi. Efe Kavas’ın kullandığı 52 ADT 008 plakalı motosiklet, yoldan karşıya geçen Nurettin Öztürk ve Cansu Öztürk’e çarptı. Kazada, sürücü Kavas ve baba ile kızı yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere götürüldü. Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Cansu Öztürk, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Nurettin Öztürk ve Efe Kavas’ın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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