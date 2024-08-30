Motosiklet, baba ile kızına çarptı: Cansu öldü, 2 yaralı (2)
TOPRAĞAVERİLDİOrdu'da, babasıyla birlikte yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı kazada hayatını kaybeden Cansu Öztürk, Altınordu ilçesinin Yıldızlı Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.
TOPRAĞAVERİLDİ
Ordu’da, babasıyla birlikte yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı kazada hayatını kaybeden Cansu Öztürk, Altınordu ilçesinin Yıldızlı Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.
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