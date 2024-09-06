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        Ordu'da veteriner hekime sopa ve bıçaklı saldırı

        ORDU'nun Altınordu ilçesinde Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 19:08 Güncelleme: 06.09.2024 - 19:15
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        Ordu'da veteriner hekime sopa ve bıçaklı saldırı
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        ORDU'nun Altınordu ilçesinde Y.A., dikişlerini aldırmak için veterinere götürdüğünü köpeğinin sakinleştirilememesine sinirlenerek hekimlere saldırdı. Kalça ve sırt bölgelerinden yaralanan veterinerler, Y.A.'dan şikayetçi oldu. Y.A., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Türk Veteriner Hekimler Birliği, olay sonrası yayınladığı basın açıklamasında, "Meslektaşımıza yapılan saldırıyı kınıyor, konunun takipçisi olduğumuzu kamuoyu ve meslektaşlarımızla paylaşıyoruz" dedi.

        Olay, 3 Eylül Salı günü saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Y.A., kulağından yaralanan ve tedavi olan Belçika kurdu köpeğinin dikişlerini aldırmak üzere Altınordu ilçesinde bulunan özel bir veteriner kliniğine götürdü. Veteriner Hekim Tolga Tiryaki’nin müdahale etmek istediği köpeğin kontrol altına alınamaması sonrası tedavi aksadı. Bunun üzerine sinirlenen Y.A. veteriner hekime fiziki saldırıda bulundu. Bu tavır üzerine işletmedeki diğer hekimler, Y.A.'ya yardımcı olamayacaklarını belirtti. İşletmeden ayrılan Y.A. kısa süre sonra elinde sopa ile geri dönüp Veteriner Hekim Tolga Tiryaki ve kardeşi Veteriner Sağlık Teknikeri Yaşar Tunahan Tiryaki'ye saldırmaya çalıştı. İşletme çalışanları tarafından sopanın elinden alınmasından sonra Y.A. tekrar eve gitti. Bu kez de eline bıçak alıp kliniğe geri gelen Y.A., çalışanlara bıçakla saldırdı. Saldırı sonrası Veteriner Hekim Tolga Tiryaki ve kardeşi Yaşar Tunahan Tiryaki kalça ve sırt bölgelerinden yaralandı. 

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Y.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan iki kardeş tedavilerinin ardından taburcu edildi. Saldırıya uğrayan kardeşler Y.A.'dan şikayetçi oldu. Y.A., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 

        'NASIL KÖPEĞİME YARDIM ETMEZSİN'

        Saldırıya uğrayan Veteriner Hekim Tolga Tiryaki, "Bizden köpeğin dikişlerinin alınmasını istedi. Biz de yardımcı olmak istedik. Köpeğin kontrol altına alınması zorlanınca sinirlendi. Bize saldırdı. Böyle bir tavır sergileyince bizler de yardım etmek istemedik. Bize saldırmaya başladı, kendisi yere düştü. Sonrasında eve gitti, yaklaşık bir metreden büyük bir odunla geri döndü ve bizlere tekrar saldırdı. Tekrar gönderdik. Başka bir sopayla geri geldi, onu da elinden aldık. Yine arbede çıktı. Sonra tekrar bir bıçakla gelerek bizlere saldırdı. Araya kardeşim girdi, sırtından yaralandı. Kardeşim yan tarafa kaçınca beni kovalamaya çalıştı, arka tarafta bana yetişemeyince bıçağı fırlattı. Bıçak da kalçamın üst kısmına denk geldi ve bu şekilde yaralandım" dedi.

        TÜRK VETERİNER HEKİMLER BİRLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

        Türk Veteriner Hekimler Birliği yaptığı yazılı açıklamada veteriner hekim ve çalışan teknikerlere yapılan saldırıyı kınayarak şu ifadelere yer verdi:

        "Ordu’nun Altınordu ilçesinde görev yapan serbest veteriner hekim ve veteriner sağlık teknikeri, tedavi ettikleri hayvanın sahibi tarafından bıçaklı saldırıya uğramışlardır. Bu vahim olay, veteriner hekimlerin mesleklerini icra ederken karşılaştıkları ölümcül tehlikelerin en son ve acı örneğidir. Meslektaşımıza yapılan saldırıyı kınıyor, konunun takipçisi olduğumuzu kamuoyu ve meslektaşlarımızla paylaşıyor, ülkemizde önemli bir halk sağlığı problemi haline gelen şiddete karşı yetkilileri göreve davet ediyoruz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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