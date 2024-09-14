Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Evinin balkonunda otururken başına isabet eden 'yorgun mermi' ile yaralandı

        ORDU'nun Ulubey ilçesinde evinin balkonunda otururken başına yorgun mermi isabet eden Ali Duran Şeker (49) hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2024 - 22:54 Güncelleme: 14.09.2024 - 22:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evinin balkonunda otururken başına isabet eden 'yorgun mermi' ile yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ORDU'nun Ulubey ilçesinde evinin balkonunda otururken başına yorgun mermi isabet eden Ali Duran Şeker (49) hastaneye kaldırıldı. 

        Olay, saat 20.00 sıralarında Ulubey ilçesi Ohtamış Mahallesi Tepekışla Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, evinin balkonunda oturan Ali Duran Şeker, başına isabet eden yorgun mermi ile yığıldı. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şeker, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gürgentepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ali Duran Şeker, buradaki müdahalesi sonrası ise Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 

        ​Ali Duran Şeker'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Arif Güran: Akraba bile olsa bu işten vazgeçmem
        Arif Güran: Akraba bile olsa bu işten vazgeçmem
        Aslantepe'de resital!
        Aslantepe'de resital!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Galatasaray için kara göründü"
        "Galatasaray için kara göründü"
        Fren yerine gaza basınca
        Fren yerine gaza basınca
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Bariyerlere çarparak yaşamını yitirdi
        Bariyerlere çarparak yaşamını yitirdi
        Sıhhiye Metrosu'nda kadın cinayeti: Öldürdü 'O benim karım' dedi
        Sıhhiye Metrosu'nda kadın cinayeti: Öldürdü 'O benim karım' dedi
        Casemiro transferi neden gerçekleşmedi?
        Casemiro transferi neden gerçekleşmedi?
        Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 262'ye yükseldi
        Vietnam'ı vuran Yagi Tayfunu'nda ölenlerin sayısı 262'ye yükseldi
        IBAN'la ödemeye 250 milyon lira ceza!
        IBAN'la ödemeye 250 milyon lira ceza!
        Linç edilen güzel ortaya çıktı
        Linç edilen güzel ortaya çıktı
        Kuzey Kore çöp balonu göndermeyi sürdürüyor
        Kuzey Kore çöp balonu göndermeyi sürdürüyor
        Sevgilisini öldürdü! İşte villadaki dehşetin ayrıntıları!
        Sevgilisini öldürdü! İşte villadaki dehşetin ayrıntıları!
        İstanbul'da şoke eden gıda denetimi!
        İstanbul'da şoke eden gıda denetimi!
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Rekabette ne kadar harcadılar?
        Sahnede yumruklu kavga
        Sahnede yumruklu kavga
        Beşiktaş yabancı sınırına uydu!
        Beşiktaş yabancı sınırına uydu!
        Dilinizin rengi sizi uyarıyor olabilir!
        Dilinizin rengi sizi uyarıyor olabilir!
        Cumanın efendisi döndü
        Cumanın efendisi döndü

        Benzer Haberler

        TMO Genel Müdürü Güldal, Ordu'da fındık alım deposunu ziyaret etti:
        TMO Genel Müdürü Güldal, Ordu'da fındık alım deposunu ziyaret etti:
        Ayşenur Ezgi Eygi için Ordu ve Trabzon'da gıyabi cenaze namazı kılındı
        Ayşenur Ezgi Eygi için Ordu ve Trabzon'da gıyabi cenaze namazı kılındı
        Ordu'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        Ordu'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        Ordu Üniversitesinde kalça protezi ameliyatlarında kullanılacak yeni aparat...
        Ordu Üniversitesinde kalça protezi ameliyatlarında kullanılacak yeni aparat...
        AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Ordu'da konuştu:
        AK Parti Genel Başkanvekili Elitaş, Ordu'da konuştu:
        AK Parti'li Elitaş: Özgür Özel normalleşmeyi anormalleşmeye dönüştürdü
        AK Parti'li Elitaş: Özgür Özel normalleşmeyi anormalleşmeye dönüştürdü